Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Brusaporto e Milan Futuro, gara valida per la 31^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto 0-4. In rete per i rossoneri Minotti, Sardo, Magrassi e Chaka Traorè. Ecco le pagelle del Milan Futuro con i nostri promossi e bocciati.
PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Brusaporto-Milan Futuro 0-4: Ossola sugli scudi con due assist. Chaka Traorè pronto al salto
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Pagelle Brusaporto-Milan Futuro 0-4: Ossola sugli scudi con due assist. Chaka Traorè pronto al salto
Alle ore 15:00 si è giocata Brusaporto-Milan Futuro, gara valida per la 31^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco le pagelle
Mister Oddo: 7,5
Nel prepartita ha dichiarato che conta molto più la crescita dei ragazzi rispetto al risultato, ma oggi si sono viste entrambe le cose. 0-4 pressoché perfetto in cui non si è rischiato nulla. Mezzo punto in più per la gestione dei cambi con l'esordio di Longoni con l'Under 23 rossonera. PROSSIMA SCHEDA
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