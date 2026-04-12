Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Brusaporto e Milan Futuro, gara valida per la 31^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto 0-4. In rete per i rossoneri Minotti, Sardo, Magrassi e Chaka Traorè. Ecco le pagelle del Milan Futuro con i nostri promossi e bocciati.