Brusaporto-Milan Futuro 0-4: match a senso unico e vittoria ritrovata

Anche Modric male in Milan-Udinese: non può essere sempre la luce dei Diavolo. Ecco cosa fare adesso con lui
Brusaporto-Milan Futuro: il secondo tempo—
Partenza fortissima per i rossoneri: pochi secondi dopo l'inizio della ripresa, il Milan Futuro raddoppia con il gol di Sardo, servito perfettamente in profondità da Ossola. Passano un paio di minuti e il Diavolo cala il tris col gol di Magrassi, servito in profondità da Chaka Traorè. Al 70' c'è gioia anche per Chaka Traorè che segna il quarto gol rossonero (altro assist di Ossola) e chiude definitivamente i conti. Da qua in avanti poche emozioni con i rossoneri che gestiscono il pallone e il tempo. Da sottolineare due ingressi speciali dalla panchina. Prima Seedorf, figlio d'arte della leggenda rossonera, poi Longoni, portiere della Primavera all'esordio con l'Under 23 rossonera.
Torna alla vittoria il Milan Futuro di Massimo Oddo in un pomeriggio pressoché perfetto per l'Under 23 rossonera che disputa una partita di grande valore in entrambe le fasi, concedendo praticamente nulla e creando tantissime occasioni da gol. Con il successo di oggi i rossoneri rimangano agganciati al treno delle prime e solidificano il quinto posto, a -1 dal quarto della Leon.
© RIPRODUZIONE RISERVATA