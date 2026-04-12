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Serie D, Brusaporto-Milan Futuro termina 0-4: prova di forza dei rossoneri in un match a senso unico

Brusaporto-Milan Futuro 0-4: match a senso unico e vittoria ritrovata
Alle ore 15:00 si è giocata Brusaporto-Milan Futuro, gara valida per la 31^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco il commento
Redazione

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Brusaporto e Milan Futuro, gara valida per la 31^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto 0-4. In rete per i rossoneri Minotti, Sardo, Magrassi e Chaka Traorè (qui le pagelle). Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato al 'Campo Sportivo Comunale' di Brusaporto.

Brusaporto-Milan Futuro: il primo tempo

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In avvio di gara il ritmo è molto alto da parte di entrambe le squadre, con i rossoneri che ci provano con Ossola, Magrassi e Zukic. I loro tentativi non impegnano più di tanto il portiere dei padroni di casa. I tentativi rossoneri trovano uno sbocco al 30' quando Minotti porta in vantaggio sugli sviluppi di un angolo il Milan Futuro. Per il difensore classe 2003 si tratta del primo gol stagionale. Un minuto dopo, Chaka Traorè, servito di tacco da Magrassi, sfiora il raddoppio. Sul finire di tempo, qualche altra occasione per i rossoneri con Cappelletti e Chaka Traorè ma nulla di concreto. Ottima prima frazione da parte dei rossoneri che avrebbero meritato qualcosa in più in termini di risultati.

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Brusaporto-Milan Futuro: il secondo tempo

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Partenza fortissima per i rossoneri: pochi secondi dopo l'inizio della ripresa, il Milan Futuro raddoppia con il gol di Sardo, servito perfettamente in profondità da Ossola. Passano un paio di minuti e il Diavolo cala il tris col gol di Magrassi, servito in profondità da Chaka Traorè. Al 70' c'è gioia anche per Chaka Traorè che segna il quarto gol rossonero (altro assist di Ossola) e chiude definitivamente i conti. Da qua in avanti poche emozioni con i rossoneri che gestiscono il pallone e il tempo. Da sottolineare due ingressi speciali dalla panchina. Prima Seedorf, figlio d'arte della leggenda rossonera, poi Longoni, portiere della Primavera all'esordio con l'Under 23 rossonera.

Torna alla vittoria il Milan Futuro di Massimo Oddo in un pomeriggio pressoché perfetto per l'Under 23 rossonera che disputa una partita di grande valore in entrambe le fasi, concedendo praticamente nulla e creando tantissime occasioni da gol. Con il successo di oggi i rossoneri rimangano agganciati al treno delle prime e solidificano il quinto posto, a -1 dal quarto della Leon.

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