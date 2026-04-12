Brusaporto-Milan Futuro 0-4: match a senso unico e vittoria ritrovata

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Brusaporto e Milan Futuro, gara valida per la 31^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto 0-4. In rete per i rossoneri Minotti, Sardo, Magrassi e Chaka Traorè (qui le pagelle). Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato al 'Campo Sportivo Comunale' di Brusaporto.