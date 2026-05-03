In questi minuti si sta giocando al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia Sassuolo-Milan, gara valida per la 35^ giornata di Serie A e che rappresenta un vero e proprio match-point per la qualificazione del Diavolo alla prossima Champions League. Per l'occasione, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri si è affidato al modulo che ha fatto le fortune del Milan per tutta la stagione. Parliamo, ovviamente del 3-5-2. In stagione, quando dall'inizio si è partiti con una difesa a quattro si è visto il peggior Milan dell'anno, ovvero contro l'Udinese in casa. Ma per l'anno prossimo le cose potrebbero cambiare. Visti i nomi che stanno uscendo per il mercato del Milan, è lecito pensare che in vista della prossima stagione si potrebbe assistere ad un modulo diverso.