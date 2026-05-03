"Pensiamo a un cambio modulo? Si anche, guardiamo un po' le caratteristiche dei giocatori che permettono alla squadra di giocare diversamente da ora. Serve una squadra di qualità che possa giocare anche in modo diverso".
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INTERVISTE
In questi minuti si sta giocando al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia Sassuolo-Milan, gara valida per la 35^ giornata di Serie A e che rappresenta un vero e proprio match-point per la qualificazione del Diavolo alla prossima Champions League. Per l'occasione, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri si è affidato al modulo che ha fatto le fortune del Milan per tutta la stagione. Parliamo, ovviamente del 3-5-2. In stagione, quando dall'inizio si è partiti con una difesa a quattro si è visto il peggior Milan dell'anno, ovvero contro l'Udinese in casa. Ma per l'anno prossimo le cose potrebbero cambiare. Visti i nomi che stanno uscendo per il mercato del Milan, è lecito pensare che in vista della prossima stagione si potrebbe assistere ad un modulo diverso.
La conferma arriva direttamente dal direttore sportivo del Milan Igli Tare che nel prepartita di Sassuolo-Milan ha spiegato come si stia lavorando per cercare giocatori che permetta ai rossoneri di giocare in modo diverso rispetto a quanto fatto questa stagione. Ecco di seguito le sue parole:
"Pensiamo a un cambio modulo? Si anche, guardiamo un po' le caratteristiche dei giocatori che permettono alla squadra di giocare diversamente da ora. Serve una squadra di qualità che possa giocare anche in modo diverso".
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