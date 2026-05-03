PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Tare annuncia la svolta per la prossima stagione: “Pensiamo a un cambio di modulo”. I dettagli

INTERVISTE

Milan, Tare annuncia la svolta per la prossima stagione: “Pensiamo a un cambio di modulo”. I dettagli

Igli Tare direttore sportivo Milan
Nel prepartita di Sassuolo-Milan, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha confermato l'intenzione di cambiare modulo per il prossimo anno
Redazione

In questi minuti si sta giocando al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia Sassuolo-Milan, gara valida per la 35^ giornata di Serie A e che rappresenta un vero e proprio match-point per la qualificazione del Diavolo alla prossima Champions League. Per l'occasione, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri si è affidato al modulo che ha fatto le fortune del Milan per tutta la stagione. Parliamo, ovviamente del 3-5-2. In stagione, quando dall'inizio si è partiti con una difesa a quattro si è visto il peggior Milan dell'anno, ovvero contro l'Udinese in casa. Ma per l'anno prossimo le cose potrebbero cambiare. Visti i nomi che stanno uscendo per il mercato del Milan, è lecito pensare che in vista della prossima stagione si potrebbe assistere ad un modulo diverso.

La conferma arriva direttamente dal direttore sportivo del Milan Igli Tare che nel prepartita di Sassuolo-Milan ha spiegato come si stia lavorando per cercare giocatori che permetta ai rossoneri di giocare in modo diverso rispetto a quanto fatto questa stagione. Ecco di seguito le sue parole:

LEGGI ANCHE

"Pensiamo a un cambio modulo? Si anche, guardiamo un po' le caratteristiche dei giocatori che permettono alla squadra di giocare diversamente da ora. Serve una squadra di qualità che possa giocare anche in modo diverso".

Leggi anche
Pellegatti: “Milan che intenzione hai? Se va via Allegri sarà l’apocalisse”
L’ex allenatore di Fagioli Zauli: “Nicolò non troverebbe problemi di ruolo al Milan,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA