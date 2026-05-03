Calciomercato Milan, Goretzka doppietta fantastica con il Bayern: i dati

Continua la stagione del Milan con un occhio già proiettato verso il futuro del club: Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera si sono parlati in un summit durato tre ore a 'Casa Milan', mentre ieri, l'allenatore ha lanciato chiari segnali alla società riguardo il mercato e come muoversi in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Uno dei nomi forti per allungare la rosa di Allegri sia di numero che in qualità resta quello di Leon Goretzka. Il centrocampista classe 1995 è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e lascerà la Baviera a fine anno, alla ricerca di un'altra esperienza.
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Sposta gli equilibri: Goretzka lancia segnali al Milan. Doppietta da urlo con il Bayern. Ecco i dati
Calciomercato Milan, Goretzka lancia segnali
Per il Milan sarebbe una mezzala destra perfetta nel 3-5-2 che si dovrebbe giocare anche nella prossima stagione. Rivelazioni di ieri parlano di contatti frequenti tra Goretzka e il Milan, con il calciatore che avrebbe aperto all'Italia. Da superare gli ostacoli economici, tra commissioni e stipendio. Il Diavolo dovrebbe offrire un triennale da 5 milioni di euro a stagione con un ruolo centrale nel progetto. Il tedesco dovrebbe prendere la sua decisione finale prima dei Mondiale 2026 negli USA. Intanto lancia segnali chiari e tondi ai rossoneri, con una doppietta d'autore contro Heidenheim nell'ultima giornata della Bundesliga. Il primo gol è bellissimo: calcio di punizione dalla trequarti avversaria con un tiro a giro a superare la barriera, piazzando il pallone sotto l'incrocio. La seconda rete da calcio d'angolo, inserendosi benissimo nell'area piccola avversaria. Questo Goretzka sposta gli equilibri nel nostro campionato. Ecco le statistiche importanti del classe 1995 oltre la sua doppietta: 90 minuti in campo con l'86% di passaggi precisi, 6 tiri di cui tre verso la porta avversaria. Tantissimi tocchi (70) e un ottimo impatto anche in difesa (zero dribbling subito e 4 palloni spazzati via. Tutti i dati da Sofascore).
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