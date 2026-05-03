Calciomercato Milan, Goretzka doppietta fantastica con il Bayern: i dati

Per il Milan sarebbe una mezzala destra perfetta nel 3-5-2 che si dovrebbe giocare anche nella prossima stagione. Rivelazioni di ieri parlano di contatti frequenti tra Goretzka e il Milan, con il calciatore che avrebbe aperto all'Italia. Da superare gli ostacoli economici, tra commissioni e stipendio. Il Diavolo dovrebbe offrire un triennale da 5 milioni di euro a stagione con un ruolo centrale nel progetto. Il tedesco dovrebbe prendere la sua decisione finale prima dei Mondiale 2026 negli USA. Intanto lancia segnali chiari e tondi ai rossoneri, con una doppietta d'autore contro Heidenheim nell'ultima giornata della Bundesliga. Il primo gol è bellissimo: calcio di punizione dalla trequarti avversaria con un tiro a giro a superare la barriera, piazzando il pallone sotto l'incrocio. La seconda rete da calcio d'angolo, inserendosi benissimo nell'area piccola avversaria. Questo Goretzka sposta gli equilibri nel nostro campionato. Ecco le statistiche importanti del classe 1995 oltre la sua doppietta: 90 minuti in campo con l'86% di passaggi precisi, 6 tiri di cui tre verso la porta avversaria. Tantissimi tocchi (70) e un ottimo impatto anche in difesa (zero dribbling subito e 4 palloni spazzati via. Tutti i dati da Sofascore).