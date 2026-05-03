Il Milan potrebbe cambiare molto a centrocampo in estate: si parla di possibili cessioni di Fofana e Loftus-Cheek, con la dirigenza rossonera che avrebbe due giocatori nel mirino (oltre a Goretzka): Koné del Sassuolo e Javi Guerra del Valencia. Nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, Ismaël Koné potrebbe giocare come mezzala di qualità e di spinta: parlano i numeri in Serie A. Il giocatore del Sassuolo ha siglato 6 reti, niente male per un centrocampista (stessi gol in campionato di Adrien Rabiot, per fare un esempio). Anche Javi Guerra potrebbe giocare come mezzala o come centrocampista davanti alla difesa. Numeri molto più deludenti per lo spagnolo: 1 gol e 5 assist in campionato con il Valencia in questa stagione. C'è da aggiungere poi che il classe 2003 ha rinnovato fino al 2029 con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.
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Milan, perché spendere 30 milioni per Koné o Javi Guerra? Coraggio e punta su Comotto
Milan, Koné e Javi Guerra? Meglio Comotto
Il costo e il valore potrebbero essere simili, ovvero sui 25 milioni di euro. Soldi comunque importanti che potrebbero essere investiti in altri reparti per il Milan: serve come il pane una prima punta fisica per l'attacco di Massimiliano Allegri e sappiamo bene quanto gli attaccanti centrali possano costare molto. Poi serve almeno un investimento importante in difesa e potrebbe servire un esterno a tutto fascia. Altri milioni necessari. La domanda è chiara: perché spendere quasi 30 milioni di euro per due prospetti a centrocampo, quando in estate tornerà a Milanello Comotto? Il classe 2008, specialmente dal 2026, è stato titolare dello Spezia giocando con autorevolezza. Non facile visto che è al primo anno in Serie B. 8 partite giocate dal primo minuto con 27 presenze in tutto e una media di 44 minuti in campo per gara. XG (gol attesi) a quota 1.35, mentre gli XA (assist attesi) sono 2.51, 80% di precisione sui passaggi e 23 tocchi a partita, Comotto è stato al centro della manovra dello Spezia in questa stagione (dati da Sofascore). La dirigenza rossonera potrebbe aggiungere un profilo esperto come Goretzka e dare più spazio a Jashari e Comotto, giocatori propri e da valorizzare. Da questo punto di vista, sono chiare le parole di Allegri sul mercato e i giovani (leggi qui).
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