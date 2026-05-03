Il costo e il valore potrebbero essere simili, ovvero sui 25 milioni di euro. Soldi comunque importanti che potrebbero essere investiti in altri reparti per il Milan: serve come il pane una prima punta fisica per l'attacco di Massimiliano Allegri e sappiamo bene quanto gli attaccanti centrali possano costare molto. Poi serve almeno un investimento importante in difesa e potrebbe servire un esterno a tutto fascia. Altri milioni necessari. La domanda è chiara: perché spendere quasi 30 milioni di euro per due prospetti a centrocampo, quando in estate tornerà a Milanello Comotto? Il classe 2008, specialmente dal 2026, è stato titolare dello Spezia giocando con autorevolezza. Non facile visto che è al primo anno in Serie B. 8 partite giocate dal primo minuto con 27 presenze in tutto e una media di 44 minuti in campo per gara. XG (gol attesi) a quota 1.35, mentre gli XA (assist attesi) sono 2.51, 80% di precisione sui passaggi e 23 tocchi a partita, Comotto è stato al centro della manovra dello Spezia in questa stagione (dati da Sofascore). La dirigenza rossonera potrebbe aggiungere un profilo esperto come Goretzka e dare più spazio a Jashari e Comotto, giocatori propri e da valorizzare. Da questo punto di vista, sono chiare le parole di Allegri sul mercato e i giovani (leggi qui).