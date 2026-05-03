Calciomercato Milan, via Leão dentro Zirkzee: Calamai sicuro sul futuro

Il giornalista Luca Calamai ha scritto un interessante editoriale parlando del calciomercato del Milan tra Rafa Leão e Joshua Zirkzee. Ecco l'estratto da 'Tuttomercatoweb'

"In uscita, invece Leão. Il portoghese ha chiuso il suo percorso in maglia rossonera. Resta da capire quanto riuscirà ad incassare il Milan dalla sua cessione". Parere chiarissimo quello del giornalista Luca Calamai che ha scritto un editoriale per 'Tuttomercatoweb' parlando anche delle mosse di calciomercato del Milan in attacco. Calamai sembra davvero sicuro sul futuro del numero 10 rossonero, che lui vede già lontano da Milanello. Leão in questa stagione in Serie A è fermo a quota 9.72 per quanto riguarda gli XG (gol attesi) e ha segnato 9 reti in campionato, anche se non trova il fondo delle rete dalla partita di inizio marzo contro la Cremonese (dati Sofascore). Le voci su una possibile cessione sono iniziate dopo i fischi di San Siro durante Milan-Udinese 0-3. Il Milan, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe chiedere 50 milioni di euro per il suo attaccante.