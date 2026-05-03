Calciomercato Milan, Kristensen osservato: la rivelazione di Schira

Non è una novità che il Milan cerchi un difensore in vista della prossima sessione di calciomercato. Il primo nome della lista è quello di Mario Gila, centrale della Lazio in scadenza nel 2027, che potrebbe comunque costare 25-30 milioni di euro. Oltretutto, lo spagnolo potrebbe chiedere quasi 4 milioni di euro a stagione per dare il via libera. Ci potrebbe anche essere una fortissima concorrenza per l'ex Real Madrid, ecco perché la dirigenza del Milan non si ferma per non farsi trovare impreparata e osserva altri talenti della Serie A come Thomas Kristensen. Difensore dell'Udinese classe 2002, alto quasi due metri, fa del fisico e della sua capacità di testa le sue armi migliori. Con Solet forma una grandissima coppia per il reparto arretrato dei bianconeri. Contratto in scadenza nel 2028, ha giocato 25 partite in stagione in Serie A, segnando anche 3 gol (può essere un'arma sui calci piazzati). Valore? Il sito transfermarkt.it lo valuta 12 milioni di euro, ma la richiesta di mercato potrebbe essere più alta. Nel 3-5-2 di Allegri, probabilmente potrebbe giocare al centro della difesa, anche se può giocare anche come braccetto. Bravo nell'impostazione dal basso, cerca di anticipare gli attaccanti avversari.