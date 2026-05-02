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CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, Gila il nome giusto per la difesa rossonera?
Calciomercato Milan, Gila potrebbe essere il rinforzo giusto per la difesa rossonera? L'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'
Nell'ultima puntata di Blitz, podcast de 'La Gazzetta dello Sport', focus sulla necessità del Milan di Massimiliano Allegri di trovare un forte difensore sul calciomercato. Mario Gila della Lazio è il nome giusto? L'analisi video