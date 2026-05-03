Bartesaghi, in stagione, ha giocato 24 partite da titolare con i rossoneri in Serie A, con 78 minuti in campo di media e 2 gol, nella gara di andata contro il Sassuolo. Gli assist sono a zero, ma non per colpa sua, visto che gli XA (assist attesi) sono fissati a 3.89, quindi quasi quattro passaggi vincenti (dati Sofascore). Per il Milan, Bartesaghi è un patrimonio da curare per il presente e soprattutto per il futuro. Vero che in queste ultime partite e in calo (oggi potrebbe partire dalla panchina contro il Sassuolo per lasciare spazio a Estupiñán), ma è un prodotto del settore giovanile rossonero, che ha seguito perfettamente la strada da seguire (giovanili, Milan Futuro e poi prima squadra). Il valore attuale è di circa 23 milioni di euro (secondo il sito transfermarkt.it), ed è giovanissimo e crescerà ancora, cosi come il suo valore. Cederlo adesso sarebbe un grave errore. La cosa migliore sarebbe affidarli la fascia insieme a un profilo esperto anche in campo internazionale (qualcuno ha detto Grimaldo?) e puntare forte su di lui.