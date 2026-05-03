Uno dei nomi interessanti in vista della prossima stagione è senza dubbio quello di Fagioli, calciatore che Allegri apprezza da tempo. Queste le sue parole sul centrocampista: "Veder giocare a calcio quel ragazzo è un piacere, perché conosce il calcio, i tempi di gioco, come ci si smarca, quando si passa la palla e come la si passa. Veramente, è un piacere vederlo giocare". Era il 2018 e Allegri era l'allenatore della Juventus. Sono passati tanti anni, Fagioli ora gioca alla Fiorentina ed è diventato uno dei registi più interessanti di tutta la Serie A. 27 partite giocate da titolare in campionato in questa stagione con la maglia Viola, con 78 minuti di media in campo. 2 gol con 3 assist e, 90% di passaggi accurati e 96% nella metà offensiva del campo, con 65 tocchi di media e 11 grandi occasioni create (dati Sofascore).
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Milan, ecco perché Fagioli potrebbe fare al caso tuo. E quelle parole di Allegri …
Milan, i numeri di Fagioli
A livello difensivo spicca il numero di palloni recuperati a partita (quasi 5). Il classe 2001 ha un contratto in scadenza nel 2028 da 1,5 milioni di euro netti a stagione (da Calcio e Finanza). Come potrebbe inserirsi nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri? Come vertice basso del centrocampo a tre del Milan, giocando davanti alla difesa, facendo da ponte tra il reparto arretrato e l'attacco. Il ruolo di Luka Modrić, per capirci. Certo, l'inserimento di un profilo importante come quello di Fagioli potrebbe pesare su Jashari e Ricci, usati in questa stagione proprio in quel ruolo (oltre che da mezzala). In più potrebbe servire un investimento molto importante, visto che Paratici (dirigente della Fiorentina) non lo lascerà partire facilmente in estate. Vuoi conoscere altri dettagli su Fagioli-Milan e non solo? Qui la nostra esclusiva.
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