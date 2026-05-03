Uno dei nomi interessanti in vista della prossima stagione è senza dubbio quello di Fagioli, calciatore che Allegri apprezza da tempo. Queste le sue parole sul centrocampista: "Veder giocare a calcio quel ragazzo è un piacere, perché conosce il calcio, i tempi di gioco, come ci si smarca, quando si passa la palla e come la si passa. Veramente, è un piacere vederlo giocare". Era il 2018 e Allegri era l'allenatore della Juventus. Sono passati tanti anni, Fagioli ora gioca alla Fiorentina ed è diventato uno dei registi più interessanti di tutta la Serie A. 27 partite giocate da titolare in campionato in questa stagione con la maglia Viola, con 78 minuti di media in campo. 2 gol con 3 assist e, 90% di passaggi accurati e 96% nella metà offensiva del campo, con 65 tocchi di media e 11 grandi occasioni create (dati Sofascore).