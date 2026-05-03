Un nome che era stato cercato anche a gennaio sta tornando in auge in questo momento: il quotidiano rilancia la candidatura di Gabriel Jesus, attaccante classe 1997, che è tornato in campo dove aver saltato quasi tutto il 2025 per un infortunio al legamento crociato del ginocchio. Il brasiliano piacerebbe molto a Massimiliano Allegri con un possibile carta in più da giocarsi: l'allenatore rossonero e Gabriel Jesus condividono lo stesso procuratore, ovvero Giovanni Branchini. Questo fattore, la scadenza del suo contratto nel 2027 e il fatto che sia la terza scelta dell'attacco dell'Arsenal (parte dietro Havertz e Gyökeres), potrebbe facilitare l'operazione di mercato per il Milan. Da capire, poi, come giostrare lo stipendio da quasi 9 milioni di euro (fonte Calcio e Finanza). I rossoneri dovranno trovare il modo di abbassare la quota fissa, magari aggiungendo un paio di anni in più nell'eventuale accordo. A livello tattico, Gabriel Jesus potrebbe giocare forse più come seconda punta nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri: per il ruolo di prima punta servirebbe un calciatore più fisico, in grado di tenere il pallone anche spalle alla porta per fare salire la squadra.