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Gabriel Jesus nella lista del Milan: piace ad Allegri. C’è un jolly da giocarsi

Gabriel Jesus nella lista del Milan: piace ad Allegri. C'è un jolly da giocarsi
Calciomercato Milan, uno dei nomi per l'attacco dei rossoneri è quello di Gabriel Jesus, brasiliano in scadenza di contratto nel 2027 con l'Arsenal. Il punto da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua la ricerca del Milan sul calciomercato: serve una prima punta vera per la prossima stagione, viste le tante difficoltà per l'attacco del Diavolo (da marzo il Milan ha segnato solamente 7 gol). Come scrive 'Tuttosport', alcuni profili avanti con l'età e dai costi eccessivi per quanto riguarda ingaggio e commissioni, potrebbero essere tagliati dalla lista del Milan senza il via libera definitivo dell'amministratore delegato Giorgio Furlani.

Calciomercato Milan, occhio sempre a Gabriel Jesus

Un nome che era stato cercato anche a gennaio sta tornando in auge in questo momento: il quotidiano rilancia la candidatura di Gabriel Jesus, attaccante classe 1997, che è tornato in campo dove aver saltato quasi tutto il 2025 per un infortunio al legamento crociato del ginocchio. Il brasiliano piacerebbe molto a Massimiliano Allegri con un possibile carta in più da giocarsi: l'allenatore rossonero e Gabriel Jesus condividono lo stesso procuratore, ovvero Giovanni Branchini. Questo fattore, la scadenza del suo contratto nel 2027 e il fatto che sia la terza scelta dell'attacco dell'Arsenal (parte dietro Havertz e Gyökeres), potrebbe facilitare l'operazione di mercato per il Milan. Da capire, poi, come giostrare lo stipendio da quasi 9 milioni di euro (fonte Calcio e Finanza). I rossoneri dovranno trovare il modo di abbassare la quota fissa, magari aggiungendo un paio di anni in più nell'eventuale accordo. A livello tattico, Gabriel Jesus potrebbe giocare forse più come seconda punta nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri: per il ruolo di prima punta servirebbe un calciatore più fisico, in grado di tenere il pallone anche spalle alla porta per fare salire la squadra.

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