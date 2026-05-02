Arrivato nell’estate 2023 dall’Aarhus per circa 3 milioni di euro più bonus, oggi il suo valore è quintuplicato. Un investimento che si è rivelato lungimirante.
Il Milan valuta il profilo per la difesa a tre—
Il suo rendimento non è passato inosservato. Oltre a diversi club di Premier League, come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, anche il Milan monitora con attenzione la situazione. Kristensen è considerato un profilo ideale come alternativa a Gabbia nella difesa a tre di Massimiliano Allegri.
Il suo eventuale arrivo non sarebbe legato ad altre operazioni, come quella per Mario Gila: l’idea del club rossonero è comunque quella di inserire due nuovi difensori per rafforzare il reparto. Giovane, strutturato e in crescita: Kristensen resta uno dei nomi più caldi sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare.
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