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L’obiettivo di calciomercato Kristensen in gol contro il Torino: il Milan osserva con interesse

Thomas Kristensen, obiettivo calciomercato AC Milan
Calciomercato, il Milan segue da vicino Thomas Kristensen: gol contro il Torino e crescita costante per il difensore dell’Udinese
Redazione PM

Fascia da capitano al braccio e personalità da leader. Thomas Kristensen continua a mandare segnali importanti anche al Milan. Il centrale danese dell’Udinese è stato protagonista nell’ultima sfida di campionato contro il Torino, impreziosendo la prestazione con il gol del momentaneo 2-0, colpo di testa su sviluppo di calcio d’angolo. Il colpo da maestro del suo repertorio, grazie ai suoi 198 centimetri di altezza.

Per il classe 2002 si tratta della terza rete in stagione, dopo quelle realizzate contro Hellas Verona e Atalanta. Numeri che certificano una crescita costante, sotto la guida di Kosta Runjaic, che gli ha affidato anche la fascia da capitano in un match delicato per i friulani.

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Arrivato nell’estate 2023 dall’Aarhus per circa 3 milioni di euro più bonus, oggi il suo valore è quintuplicato. Un investimento che si è rivelato lungimirante.

Il Milan valuta il profilo per la difesa a tre

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Il suo rendimento non è passato inosservato. Oltre a diversi club di Premier League, come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, anche il Milan monitora con attenzione la situazione. Kristensen è considerato un profilo ideale come alternativa a Gabbia nella difesa a tre di Massimiliano Allegri.

Il suo eventuale arrivo non sarebbe legato ad altre operazioni, come quella per Mario Gila: l’idea del club rossonero è comunque quella di inserire due nuovi difensori per rafforzare il reparto. Giovane, strutturato e in crescita: Kristensen resta uno dei nomi più caldi sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare.

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