L'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha spiegato la situazione intorno a Igor Thiago, accostato al Milan nelle ultime ore

In caso di arrivo in Champions League, il calciomercato estivo potrebbe portare diversi nomi importanti alla corte di Massimiliano Allegri. L'obiettivo dell'allenatore del Milan è chiaro: bisogna tornare a vincere. Per farlo, sono necessari alcuni colpi che alzino il livello della rosa, soprattutto in attacco dove il Diavolo ha faticato tutto l'anno a trovare numeri dai suoi centravanti.