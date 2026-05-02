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Calciomercato, Moretto sicuro: “Igor Thiago costa 60-70 milioni di euro, impossibile vederlo al Milan”

Igor Thiago attaccante Brentford
L'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha spiegato la situazione intorno a Igor Thiago, accostato al Milan nelle ultime ore
Redazione

In caso di arrivo in Champions League, il calciomercato estivo potrebbe portare diversi nomi importanti alla corte di Massimiliano Allegri. L'obiettivo dell'allenatore del Milan è chiaro: bisogna tornare a vincere. Per farlo, sono necessari alcuni colpi che alzino il livello della rosa, soprattutto in attacco dove il Diavolo ha faticato tutto l'anno a trovare numeri dai suoi centravanti.

Uno dei nomi accostati ai rossoneri nelle ultime ore dal Brasile è quello di Igor Thiago, attaccante rivelazione di questa Premier League alle spalle di Haaland nella classifica marcatori. A chiarire la situazione sulla punta del Brentford ci ha pensato Matteo Moretto nell'ultimo video sul canale di Fabrizio Romano:

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"Igor Thiago è sicuramente un calciatore che a livello realizzativo è tra i più prolifici in Premier League: 34 partite e 21 gol quest’anno. Ha un contratto in scadenza nel 2031 e dal Brasile hanno parlato di Igor Thiago in ottica Italia. Sono stati fatti i nomi di Milan e Juventus, ma devo dire che per l’Italia è un’operazione praticamente impossibile. Parliamo di cifre fuori mercato per l’Italia, cifre sui 60-70 milioni. Cifre altissime che in Italia non sono raggiungibili. Igor Thiago è un grande attaccante, sta avendo il suo picco di rendimento, ma in Italia è praticamente impossibile vederlo".

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