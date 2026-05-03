Il Milan si prepara a un calciomercato molto importante, specialmente in attacco, dove la dirigenza rossonera potrebbe cambiare molto più di qualcosa nella prossima sessione estiva. Non è infatti da escludere che la dirigenza possa cedere quasi tutti i componenti attuali del reparto avanzato, che stanno facendo tanta, tantissima fatica a trovare la rete dal 2026 in poi. Potrebbero quindi arrivare più di un singolo attaccante per cambiare volto all'attacco di Massimiliano Allegri.