"Finché non arriviamo a fine stagione e al raggiungimento dell'obiettivo non possiamo dire cosa fare. Perché sposta di 100 milioni il mercato". Un occhiolino strizzato e rivolto alla società quello di Massimiliano Allegri che è chiaro che voglia giocatori importanti in vista della prossima stagione. L'allenatore sa benissimo che i calciatori forti li convinci solo con la Champions League, sia per quanto riguarda il blasone, sia a livello economico. Poi l'altro segnale alla società riguarda i giovani: "Rientrano Camarda, Comotto... Con Gabbia, Bartesaghi e Torriani sono cinque dal settore giovanile. È stato fatto un buon lavoro". Questi giocatori potrebbero quindi fare parte della prima squadra rossonera in vista della prossima stagione, ma il passaggio più importante è quello successivo. "Deve essere la base del futuro. Avere giovani dal settore giovanile significa poter investire altre risorse su altro". Messaggio chiarissimo quello di Allegri: i soldi e le risorse (che ci saranno in caso di qualificazione alla Champions League) devono essere investiti su calciatori già pronti ed esperti (Goretzka e Grimaldo potrebbero essere due esempi).