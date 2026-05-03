"Sicuramente si, assolutamente si. Quasi ogni settimana ci vediamo insieme all'allenatore e Furlani. Siamo in sintonia su quello che va fatto e quello che manca al Milan in vista della prossima stagione".
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INTERVISTE
Al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia si sta giocando in questo momento la sfida che vede contrapposti il Milan di Massimiliano Allegri e il Sassuolo di Fabio Grosso. Per i rossoneri si tratta di una sfida molto importante in chiave Champions League. Il ritorno nella competizione più prestigiosa d'Europa è vicino ma per il prossimo anno non può bastare il misero quarto posto in un club prestigioso come il Milan. Allegri e Tare lo hanno ripetuto più volte: per tornare grandi serve anche un calciomercato importante. Per questo, da diverse settimane registriamo vertici tra Massimiliano Allegri e la società, quindi l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare, per programmare al meglio la prossima stagione.
A parlare dei recenti incontri tra le parti è stato lo stesso ds rossonero Igli Tare nel prepartita di Sassuolo-Milan. Ecco, duqnue, le sue parole ai microfoni di 'DAZN':
"Sicuramente si, assolutamente si. Quasi ogni settimana ci vediamo insieme all'allenatore e Furlani. Siamo in sintonia su quello che va fatto e quello che manca al Milan in vista della prossima stagione".
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