Al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia si sta giocando in questo momento la sfida che vede contrapposti il Milan di Massimiliano Allegri e il Sassuolo di Fabio Grosso. Per i rossoneri si tratta di una sfida molto importante in chiave Champions League. Il ritorno nella competizione più prestigiosa d'Europa è vicino ma per il prossimo anno non può bastare il misero quarto posto in un club prestigioso come il Milan. Allegri e Tare lo hanno ripetuto più volte: per tornare grandi serve anche un calciomercato importante. Per questo, da diverse settimane registriamo vertici tra Massimiliano Allegri e la società, quindi l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare, per programmare al meglio la prossima stagione.