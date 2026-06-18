Il Milan continua il suo lavoro alla ricerca della giusta persona che possa gestire il nuovo progetto di Gerry Cardinale. L'allenatore è stato già scelto e ufficializzato: sarà Ruben Amorim a guidare la squadra a partire dalla stagione 2026-27. Con ogni probabilità, però, non sarà Markus Krösche il nuovo direttore tecnico del club. Il dirigente è destinato a restare all'Eintracht Francoforte che fa muro e non vuole lasciare andare via un uomo centrale per il suo progetto. Superata la metà del mese di giugno, il Milan non ha ancora un dirigente e ora dovrà ripartire il casting per trovare le figure giuste per disegnare il nuovo organigramma.

Da José Boto a Kirovski: tutti i nomi per il nuovo Direttore Tecnico del Milan

La nuova idea potrebbe essere quella di José Boto del Flamengo;

del Flamengo; Potrebbe farsi largo la tentazione di Ibrahimovic di promuovere l’amico Jovan Kirovski.

Secondo Il Corriere della Sera resta da capire se torneranno di moda i nomi di Devin Ozek o Ramon Planes.

L’americano non potrebbe però ricoprire il ruolo di direttore sportivo non avendo sostenuto l’esame a Coverciano. Sono solo ipotesi in questo momento, visto che il Milan dovrebbe iniziare con una nuova fase di casting, ma serve prendere una decisione molto in fretta, visto che il mercato inizia a fine mese e il club è in netto ritardo sotto tutti i punti di vista.

Il retroscena su Kirovski: l'ombra della retrocessione del Milan Futuro

Amorim manager all'inglese? Scenario di mercato rossonero

Puntare su un dirigente comeche non ha esperienza in una squadra importante come il Milan sarebbe un bell'azzardo: nella sua gestione con il Milan Futuro non è riuscito a completare la rosa con il giusto mix di talenti del Milan e giocatori pronti per la Serie C nella prima stagione del progetto. Questo ha causato la retrocessione in Serie D del club, che non è riuscito a centrare la promozione nella stagione appena passata. Sarebbe una scommessa totale die si andrebbe a creare un organigramma senza una figura esperta del calcio europeo.In questa ipotesi, probabilmente,, in una sorta di ruolo da manager all'inglese con Kirovski a supporto. Sono solo ipotesi in questo momento in cui il Milan di Gerry Cardinale sembra davvero barcollare nel buio.