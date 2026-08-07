Arrivano aggiornamenti di cruciale importanza sul futuro di Rafael Leão. Come noto, nei giorni scorsi il Milan ha rispedito al mittente una prima proposta ufficiale del Galatasaray pari a 35 milioni di euro complessivi (30 di base fissa più 5 di bonus) per trasferire l'attaccante portoghese, classe 1999, sulle sponde del Bosforo.

Il club di Via Aldo Rossi non chiude a priori la porta, ma attende un rilancio significativo da parte della dirigenza turca. La richiesta della società meneghina resta ferma: servono almeno 50 milioni di euro di base fissa per prendere in seria considerazione l'eventualità di cedere il proprio numero 10. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando, giornalista sportivo di SportMediaset ed esperto di calciomercato, i 'Cimbom' sono pronti a presentare una seconda offerta ufficiale.

Attraverso un aggiornamento condiviso sul proprio profilo ufficiale del social network X, il cronista ha confermato la continuità dei contatti tra l'entourage del Milan e i vertici del Galatasaray per Rafael Leão. I giallorossi di Istanbul intendono spingersi, in questo secondo assalto al Diavolo, fino a 45 milioni di euro, bonus inclusi (40+5).

Le cifre dell'ingaggio e i nodi della formula

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Le alternative sul mercato: Martinelli e Sørloth

I due club sono al lavoro anche sulla complessa formula del possibile trasferimento in Turchia. Il duplice binario tracciato prevede due sole opzioni: un prestito conoppure una cessione a titolo definitivo. Per il calciatore è già pronto un faraonico contratto quinquennale da, bonus inclusi (9 di base fissa più 3 di bonus).L'esperto di mercato ha tuttavia specificato un dettaglio non secondario: l'attaccante portoghese — che in maglia rossonera vanta la conquista di uno Scudetto e di una Supercoppa Italiana, oltre a un bottino di— non ha ancora dato il suo benestare all'ingaggio proposto. Di conseguenza, la pista che porta alla permanenza di Leão a Milanello resta un'opzione concreta e pienamente valida.Il Galatasaray, per tutelarsi in caso di fumata nera nei negoziati con il Milan, mantiene vivi i contatti per il brasilianodell'Arsenal, profilo che piace molto anche alla Roma. Sullo sfondo, il, che aveva inizialmente sondato il terreno proprio per Leão, sembra aver definitivamente virato i propri obiettivi su, centravanti in uscita dall'Atlético Madrid per una valutazione vicina ai 35 milioni di euro.