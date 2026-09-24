Il Milan accelera per il rinnovo di Adrien Rabiot fino al 2030. Gerry Cardinale rientra a Milano a ottobre per trattare di persona con mamma Veronique
Milan, guarda Rabiot: colpi di classe in allenamento con la Francia
Nello scacchiere tattico di Rúben Amorim sta assumendo un'importanza sempre più centrale e rilevante Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995 ex PSG, Juventus e Olympique Marsiglia. Fin qui, nel modulo flessibile del tecnico portoghese, il calciatore si è destreggiato con grande efficacia in ben tre posizioni differenti, agendo da mediano, da regista classico e persino da trequartista di supporto al centravanti Gonçalo Ramos. Un jolly totale che sta spostando gli equilibri del centrocampo del Milan.
Calciomercato Milan: il piano di Gerry Cardinale per blindare RabiotDopo qualche esperimento iniziale utile a testarne la duttilità, Amorim sembra aver preso la sua decisione definitiva: d'ora in avanti il calciatore francese verrà schierato stabilmente nel suo ruolo naturale di mediano. Una scelta strategica pensata per il presente ma, verosimilmente, anche per il futuro del club rossonero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, la dirigenza del Milan vuole anticipare i tempi e arrivare presto alla definizione del rinnovo del contratto di Rabiot.
Si tratta di una trattativa di primissimo piano, di cui si occuperà a breve e in prima persona Gerry Cardinale. Nell'agenda del managing partner del fondo statunitense RedBird e proprietario del Milan, il piano per il prolungamento del centrocampista transalpino rappresenta una delle priorità assolute del mese di ottobre, non appena il patron farà il suo ritorno programmato a Milano.
Rinnovo Rabiot: cifre e dettagli del contratto "a vita" in rossoneroL'attuale accordo che lega Adrien Rabiot al Milan scadrà ufficialmente il 30 giugno 2028. L'idea della società di Via Aldo Rossi è quella di prolungarne la scadenza di almeno due stagioni, spostando l'orizzonte temporale al 30 giugno 2030, con l'inserimento di un'eventuale opzione per il 2031. Considerando la carta d'identità del Nazionale francese, si tratterebbe a tutti gli effetti di un vero e proprio contratto "a vita": il giocatore andrebbe così a concludere la sua carriera ad altissimi livelli indossando la maglia rossonera.
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