Nello scacchiere tattico di Rúben Amorim sta assumendo un'importanza sempre più centrale e rilevante Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995 ex PSG, Juventus e Olympique Marsiglia. Fin qui, nel modulo flessibile del tecnico portoghese, il calciatore si è destreggiato con grande efficacia in ben tre posizioni differenti, agendo da mediano, da regista classico e persino da trequartista di supporto al centravanti Gonçalo Ramos. Un jolly totale che sta spostando gli equilibri del centrocampo del Milan.

Calciomercato Milan: il piano di Gerry Cardinale per blindare Rabiot

Dopo qualche esperimento iniziale utile a testarne la duttilità, Amorim sembra aver preso la sua decisione definitiva: d'ora in avanti il calciatore francese verrà schierato stabilmente nel suo ruolo naturale di mediano. Una scelta strategica pensata per il presente ma, verosimilmente, anche per il futuro del club rossonero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, la dirigenza del Milan vuole anticipare i tempi e arrivare presto alla definizione del rinnovo del contratto di Rabiot.

Si tratta di una trattativa di primissimo piano, di cui si occuperà a breve e in prima persona Gerry Cardinale. Nell'agenda del managing partner del fondo statunitense RedBird e proprietario del Milan, il piano per il prolungamento del centrocampista transalpino rappresenta una delle priorità assolute del mese di ottobre, non appena il patron farà il suo ritorno programmato a Milano.

Rinnovo Rabiot: cifre e dettagli del contratto "a vita" in rossonero

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L'attuale accordo che lega Adrien Rabiot al Milan scadrà ufficialmente il 30 giugno 2028. L'idea della società di Via Aldo Rossi è quella di prolungarne la scadenza di almeno due stagioni, spostando l'orizzonte temporale al 30 giugno 2030, con l'inserimento di un'eventuale opzione per il 2031. Considerando la carta d'identità del Nazionale francese, si tratterebbe a tutti gli effetti di un vero e proprio contratto "a vita": il giocatore andrebbe così a concludere la sua carriera ad altissimi livelli indossando la maglia rossonera.Naturalmente, l'operazione spingerà lo stipendio verso l'alto con un adeguamento economico rispetto alle cifre attuali (5 milioni di euro netti a stagione). Come chiosato dal quotidiano sportivo nazionale, Rabiot si sente pienamente al centro del progetto ed è felice di restare a Milano. Nelle prossime due o tre settimane, Cardinale avvierà i dialoghi ufficiali per il rinnovo con la mamma-agente, che cura gli interessi del centrocampista. I termini temporali ed economici dettagliati sono ancora da definire, ma la volontà del Diavolo è tracciata: blindare al più presto Rabiot per farne la colonna portante del Milan del futuro.