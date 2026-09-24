L'edizione odierna di Tuttosport ha svelato un importante retroscena societario riguardante il Milan. Secondo il quotidiano torinese, Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club, non ha alcuna intenzione di lasciare totalmente solo il tecnico Rúben Amorim nella gestione delle delicate dinamiche di campo. Il patron statunitense ha seguito passo dopo passo l'operato dell'allenatore portoghese in queste prime settimane, garantendo una presenza e un impegno costanti, ma è consapevole di un tassello mancante: a Milanello serve una figura dirigenziale di spessore che sappia 'parlare la stessa lingua' dell'allenatore e affiancarlo quotidianamente nelle decisioni.

Calciomercato Milan: torna di moda il nome di Markus Krösche

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Il curriculum di Krösche: plusvalenze e successi europei

Si tratta di compiti specifici che non possono essere delegati a un profilo non prettamente calcistico. Per questo motivo, un nome forte sta tornando a ronzare nella mente di Cardinale per rivoluzionare l'organigramma. Nonostante le smentite di rito filtrate direttamente da 'Casa Milan', la persona più accreditata a ricoprire il ruolo di 'Head of Football' della società rossonera è. Il dirigente tedesco, classe 1980, ricopre attualmente la carica di direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte, ma diverse indiscrezioni provenienti dalla Germania lo danno a un passo dalla risoluzione del contratto (scadenza 30 giugno 2028) con le 'Aquile' per sposare il progetto rossonero.Il profilo di Krösche non è affatto nuovo ai radar di Via Aldo Rossi. Il manager teutonico era già stato sondato concretamente dal Milan durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, prima che la proprietà RedBird optasse temporaneamente per soluzioni interne nella gestione del management sportivo, affidando a Hendrik Almstadt il ruolo di 'Director of Player Trading' e a Bobby Gardiner quello di 'Director of Football Intelligence'. La persona che assumerà la carica di 'Head of Football', ipoteticamente Krösche, dovrà andare ad operare con il team di lavoro già messo su da Cardinale.I successi raccolti in patria certificano lo spessore internazionale del candidato. Nel curriculum di Markus Krösche figurano plusvalenze a raffica sul mercato, una storica semifinale di Champions League raggiunta ai tempi della sua esperienza nel RB Lipsia e il trionfo in Europa League ottenuto proprio alla guida dell'Eintracht Francoforte nel 2022. La scorsa estate si era ipotizzato un suo sbarco a Milano in oppia con il fidato direttore sportivo Timmo Hardung e lo stesso potrebbe accadere ora. Nelle prossime settimane si capirà se tutto questo andrà a buon fine.