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I grandi club della Serie A guardano già al futuro e accendono i riflettori sui migliori talenti del panorama nazionale in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, il Milan ha messo nel mirino Lorenzo Palmisani, promettente portiere italiano classe 2004 di proprietà del Frosinone. L'estremo difensore ciociaro, che proprio in questi giorni ha siglato il rinnovo del contratto con il club laziale, è finito al centro di una vera e propria strategia di prospettiva orchestrata dalla dirigenza rossonera per ridisegnare la batteria dei portieri alle spalle del titolare inamovibile Mike Maignan.

L'idea del club di Via Aldo Rossi è quella di bloccare subito il giovane talento per evitare che il prezzo del cartellino possa lievitare ulteriormente nei prossimi mesi, assicurandosi uno dei profili italiani più interessanti nel ruolo.

La strategia del Milan per gennaio: il dopo Terracciano è già scritto

Il piano d'azione del Milan prevede un affondo concreto già durante la sessione invernale di mercato a gennaio 2027. La strategia rossonera è ben delineata: acquistare il cartellino di Palmisani a titolo definitivo dai ciociari, lasciando però il calciatore in prestito al Frosinone fino al termine della stagione in corso per permettergli di giocare con continuità e completare il suo percorso di maturazione senza pressioni.

L'avvicendamento formale a Milanello scatterebbe così a partire dall'estate 2027. Palmisani arriverebbe a Milano per prendere numericamente e gerarchicamente il posto di Pietro Terracciano, il cui contratto con il Diavolo è in scadenza e non verrà rinnovato. Il classe 2004 andrebbe a ricoprire il ruolo di secondo portiere, crescendo all'ombra di un top player mondiale come Maignan e rappresentando un investimento sicuro anche in ottica liste UEFA.

Attenzione alla Juventus: i bianconeri pronti allo sgambetto di mercato

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La strada che porta al talento del Frosinone non è priva di insidie. Sul giocatore è infatti piombata con forza anche la, intenzionata a compiere la medesima operazione di mercato: acquistare il portiere a gennaio per poi lasciarlo parcheggiato nel Lazio fino a giugno.I primi rumors di corridoio descrivono i bianconeri in leggera posizione di vantaggio nella corsa a Palmisani, complici gli storici e ottimi rapporti commerciali che legano la dirigenza di Torino al club ciociaro e il fatto che il Milan, in casa, ha anche il giovane Lorenzo Torriani (classe 2005) che chiede e che meriterebbe più spazio in Prima Squadra.

La partita è tuttavia apertissima e il Milan è pronto a far valere la bontà del proprio progetto tecnico per convincere il ragazzo a sposare la causa rossonera, dando vita a un appassionante derby d'Italia in sede di mercato.