Incredibile, ma vero. Nonostante da quando sulla panchina del Manchester United siede Michael Carrick la squadra sia tornata stabilmente in Champions League, i tifosi dei 'Red Devils' invocano a gran voce il ritorno ad 'Old Trafford' di Rúben Amorim. Sui social network, infatti, è diventato virale e di tendenza l'hashtag #bringamorimback, un chiaro messaggio indirizzato alla dirigenza inglese. Il tecnico portoghese, tuttavia, ha firmato un contratto a lungo termine con il Milan, è pienamente coinvolto nel progetto rossonero di RedBird e Gerry Cardinale e sta plasmando una squadra a sua immagine e somiglianza.

Bilancio Manchester United: l'assist del Milan sulla clausola di Amorim

Se i tifosi inglesi rimpiangono il mister, la dirigenza del Manchester United ha trovato un insospettabile punto d'incontro economico con il club di Via Aldo Rossi. Come ricordato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, analizzando il bilancio del club britannico chiuso al 30 giugno 2026, emerge un dettaglio finanziario notevole: per il licenziamento di Amorim e del suo staff, lo United ha speso 9,5 milioni di euro. L'indennizzo originario era fissato a 19,4 milioni, ma l'accordo con il Milan ha fatto scattare una clausola di riduzione del 50% dell'importo, alleggerendo di fatto i conti dei *Red Devils*.

Un'operazione che si sta rivelando vincente soprattutto per il Diavolo. L'esperienza sulla panchina dello United è stata altamente formativa per il tecnico lusitano, che sta dimostrando sul campo una grande maturità intellettuale, abbandonando ogni forma di integralismo tattico o rigidità sui moduli di gioco.

La svolta tattica di Amorim: adattarsi per vincere in rossonero

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Il pragmatismo del mister è emerso chiaramente nelle sue ultime dichiarazioni pubbliche. Amorim ha capito che insistere su assetti non adatti alle caratteristiche della rosa può rivelarsi controproducente, facendo tesoro degli errori commessi oltremanica per non ripeterli a San Siro.«Quello che ho percepito nelle ultime partite - e che avevo già provato allo stesso modo al Manchester United, motivo per cui non posso commettere di nuovo lo stesso errore - è che a volte non abbiamo le caratteristiche ideali per giocare in un determinato modo. Se non le abbiamo, dobbiamo adattarci un minimo», ha ammesso apertamente Amorim nel post-partita di Milan-Lecce. Una dichiarazione di maturità che certifica come il tecnico sia totalmente focalizzato sulla crescita e sul futuro del Milan.