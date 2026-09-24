Luka Modrić non ha lasciato la Nazionale della Croazia. Il CT Slaven Bilić lo ha convocato per la Nations League: scatta il piano gestione in vista dei big match
Come e quanto giocherà Modrić nel Milan? Ecco la spiegazione di Amorim
Lo scorso 3 luglio, nella cornice di Toronto, in Canada, la Croazia ha subìto una cocente sconfitta ai tempi supplementari contro il Portogallo. Al triplice fischio, l'immagine di Luka Modrić che abbandonava il terreno di gioco abbracciando l'amico e coetaneo Cristiano Ronaldo aveva fatto pensare a un definitivo addio. Quella recita del Pallone d'Oro 2018 sembrava l'ultima, o quantomeno la penultima, recita con la maglia della propria Nazionale, magari in vista di una passerella d'onore in Nations League. Le cose, però, sono andate diversamente.
Croazia, la decisione di Slaven Bilić su Luka ModrićCome evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il leggendario centrocampista non ha alcuna intenzione di abdicare e continuerà a indossare regolarmente la gloriosa maglia a scacchi bianchi e rossi della Croazia. Nonostante i 41 anni compiuti lo scorso 9 settembre, il fuoriclasse è stato ufficialmente inserito nella lista dei convocati dal nuovo Commissario Tecnico dei 'Vatreni', Slaven Bilić, per i delicati impegni autunnali di Nations League che vedranno la selezione croata opposta a Repubblica Ceca, Spagna (per due volte) e Inghilterra.
Il legame tra il nuovo C.T. e il regista d'altronde è storico: Bilić lo ha guidato nell'Under 21 croata nel lontano 2004, per poi lanciarlo e valorizzarlo in Nazionale maggiore dal 2006 al 2012. Subito dopo il suo insediamento sulla panchina della Croazia al posto del dimissionario Zlatko Dalić, il tecnico ha sondato la disponibilità del capitano, ricevendo una risposta entusiasta. Una scelta che si intreccia inevitabilmente con i ritmi del calcio di club e con le rotazioni dei top club europei.
Il fattore minutaggio e la gestione in vista del tour de force con Rúben AmorimLa 'rosea' ha posto l'accento proprio sulla gestione fisica del campione del Milan. L'auspicio dello staff tecnico rossonero, considerando l'età avanzata di Modrić e i fitti impegni stagionali, è che in Nazionale venga concesso al fuoriclasse del centrocampo un minutaggio ponderato e non eccessivo. Le avversarie nel girone sono di primissimo livello e l'obiettivo è permettere al 'Maestro' di gestire le proprie forze e rifiatare adeguatamente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA