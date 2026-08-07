Il club turco offre 35 milioni per l'attaccante portoghese. Il Milan fa muro e chiede di più, ma l'effetto Rúben Amorim può cambiare il futuro a Milanello
Milan, guarda Leão: gli chiedono di firmare una maglia del Galatasaray e reagisce così
Il calciomercato estivo del Milan ruota attorno al futuro di Rafael Leão. L'attaccante classe 1999 è finito prepotentemente nel mirino del Galatasaray. Secondo quanto ricordato oggi in edicola da Il Corriere dello Sport e Tuttosport, il club di Istanbul ha rotto gli indugi presentando una prima offerta ufficiale alla dirigenza di Via Aldo Rossi.
Calciomercato Milan: le cifre del 'no' all'offerta per LeãoLa proposta iniziale dei turchi si è attestata su 30 milioni di euro fissi più 5 milioni di euro di bonus per l'acquisto a titolo definitivo. Una cifra che il Milan ha prontamente rispedito al mittente, giudicandola insufficiente per il valore del portoghese. La posizione del club rossonero è chiara:
- Richiesta minima del Milan: non meno di 50 milioni di euro di base fissa.
- Rilancio programmato del Galatasaray: dalla Turchia filtra la volontà di alzare la posta a 40 milioni di euro più 5 di bonus, avvicinandosi sensibilmente alle pretese del Diavolo.
La trattativa resta dunque viva. Il Milan attende la mossa ufficiale dei campioni di Turchia, consapevole che il cerchio delle pretendenti reali attorno al nativo di Almada è ristretto.
L'effetto Rúben Amorim e il nodo ingaggioNonostante le sirene di mercato, lo scenario rispetto ai mesi di aprile e maggio è radicalmente cambiato. Se prima la separazione appariva scontata, i primi giorni di ritiro sotto la guida del nuovo allenatore Rúben Amorim hanno restituito serenità all'esterno portoghese.
Leão sembra aver ritrovato il feeling con l'ambiente rossonero, rendendo la sua permanenza a Milano un'ipotesi tutt'altro che remota. Inoltre, l'operazione presenta una complessità economica non indifferente sul fronte dell'ingaggio: i 13 milioni di euro netti a stagione che il Galatasaray potrebbe mettere sul piatto potrebbero non bastare a convincere il calciatore a trasferirsi in Süper Lig.
Il fattore Champions League: Il Galatasaray si sente in forte vantaggio rispetto ai rivali cittadini del Fenerbahçe proprio perché può garantire a Leão la vetrina della massima competizione europea, mentre la squadra gialloblu è costretta a passare dai turni preliminari.
Le scadenze e l'alternativa MartinelliIl verdetto definitivo sul futuro del numero 10 milanista arriverà presumibilmente dopo Ferragosto. Una volta concluse le amichevoli internazionali (domani contro il Chelsea a Giacarta e il 15 agosto contro il Manchester United), il Milan si proietterà sul debutto in Serie A contro il Torino, programmato per domenica 23 agosto.
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