Milan, guarda Leão: gli chiedono di firmare una maglia del Galatasaray e reagisce così

Il calciomercato estivo del Milan ruota attorno al futuro di Rafael Leão. L'attaccante classe 1999 è finito prepotentemente nel mirino del Galatasaray. Secondo quanto ricordato oggi in edicola da Il Corriere dello Sport e Tuttosport, il club di Istanbul ha rotto gli indugi presentando una prima offerta ufficiale alla dirigenza di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan: le cifre del 'no' all'offerta per Leão

Richiesta minima del Milan : non meno di 50 milioni di euro di base fissa.

: non meno di 50 milioni di euro di base fissa. Rilancio programmato del Galatasaray: dalla Turchia filtra la volontà di alzare la posta a 40 milioni di euro più 5 di bonus, avvicinandosi sensibilmente alle pretese del Diavolo.

La proposta iniziale dei turchi si è attestata super l'acquisto a titolo definitivo. Una cifra che il Milan ha prontamente rispedito al mittente, giudicandola insufficiente per il valore del portoghese. La posizione del club rossonero è chiara:

La trattativa resta dunque viva. Il Milan attende la mossa ufficiale dei campioni di Turchia, consapevole che il cerchio delle pretendenti reali attorno al nativo di Almada è ristretto.

L'effetto Rúben Amorim e il nodo ingaggio

Nonostante le sirene di mercato, lo scenario rispetto ai mesi di aprile e maggio è radicalmente cambiato. Se prima la separazione appariva scontata, i primi giorni di ritiro sotto la guida del nuovo allenatorehanno restituito serenità all'esterno portoghese.

Leão sembra aver ritrovato il feeling con l'ambiente rossonero, rendendo la sua permanenza a Milano un'ipotesi tutt'altro che remota. Inoltre, l'operazione presenta una complessità economica non indifferente sul fronte dell'ingaggio: i 13 milioni di euro netti a stagione che il Galatasaray potrebbe mettere sul piatto potrebbero non bastare a convincere il calciatore a trasferirsi in Süper Lig.

Il fattore Champions League: Il Galatasaray si sente in forte vantaggio rispetto ai rivali cittadini del Fenerbahçe proprio perché può garantire a Leão la vetrina della massima competizione europea, mentre la squadra gialloblu è costretta a passare dai turni preliminari.

Le scadenze e l'alternativa Martinelli

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Il verdetto definitivo sul futuro del numero 10 milanista arriverà presumibilmente. Una volta concluse le amichevoli internazionali (domani contro il Chelsea a Giacarta e il 15 agosto contro il Manchester United), il Milan si proietterà sul debutto in Serie A contro il Torino, programmato per domenica 23 agosto.Qualora la trattativa dovesse definitivamente arenarsi, il Galatasaray ha già individuato il piano B: l'obiettivo sarebbe il brasiliano, attualmente in forza all'Arsenal.