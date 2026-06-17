Il Milan riparte dal suo nuovo allenatore: Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo tecnico dei rossoneri. Il portoghese è stato presentato con un comunicato molto chiaro in cui si riportano le parole anche di Gerry Cardinale in prima linea per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore del Milan.

Gerry Cardinale e Ruben Amorim: nasce la nuova chimica in casa Milan

Secondo La Gazzetta dello Sport, si è creata una. Il portoghese è stato scelto per valorizzare e lanciare i giovani, in uno sforzo molto più coordinato con i settori giovanili, la Primavera e, che resta in pole per il ruolo di direttore tecnico, ha già avallato la nomina di Amorim.

Management e proprietà dovranno avere totale identità di vedute, trasparenza e collaborazione. Non solo sguardo al futuro: nell'ambiente c'è voglia di vincere. Sta nascendo il Milan di Cardinale che non vuole attendere molto per tornare in cima. Questo è un punto molto importante: chiaro che il Milan avrà bisogno di tempo per assorbire le idee tattiche di Ruben Amorim, ma è importante chiarire subito che la voglia di vincere ci sia forte e chiara.

Obiettivo riscatto: la gestione della pazienza e i risultati per i tifosi

Il Diavolo arriva dae i tifosi hanno criticato pesantemente la proprietà dopo i risultati deludenti. Sarà difficile chiedere ai sostenitori del Milan tanta pazienza per fare partire il nuovo progetto.

Il punto chiave è trovare il giusto equilibrio: serviranno più partite per avere la versione migliore del Diavolo di Amorim, ma i tifosi pretenderanno anche dei risultati convincenti per credere nel nuovo progetto di Cardinale.

Pulisic incedibile e il retroscena sulla chat WhatsApp del gruppo squadra

La svolta tattica per Pulisic nel modulo di Amorim dopo la crisi con Allegri

Come riporta sempre il quotidiano, Cardinale e Amorim, infatti, sono d’accordo nel giudicare. La Rosea lancia poi un'indiscrezione: nella, il gruppo squadra del Milan avrebbe commentato molto favorevolmente la nomina in panchina di Amorim, con la sensazione di poter aprire un nuovo ciclo.Pulisic ha chiuso molto male la sua stagione con la maglia del Milan. Un calo drastico dopo una partenza entusiasmante. L'attaccante ora è impegnato negli Stati Uniti per i, ma sarà fondamentale per il: può tornare a giocare più esterno e a supporto di una vera prima punta e non come attaccante di riferimento come ha giocato nel

Probabile che il Milan punti anche al rinnovo del contratto di Pulisic, specialmente se lo vorrà al centro del nuovo progetto.

L'approvazione dello spogliatoio: la base per tornare a vincere

Importantissima poi la nota sul: se i calciatori sono già contenti del nuovo allenatore è un passo fondamentale. Tutti dovranno seguire le indicazioni di Amorim per rendere al massimo sul campo e per correre tutti uniti verso l'obiettivo di