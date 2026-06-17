Spunta un clamoroso retroscena sulla chat WhatsApp del Milan dopo l'arrivo di Ruben Amorim. Gerry Cardinale blinda Pulisic e ha voglia di tornare a vincere
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Il Milan riparte dal suo nuovo allenatore: Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo tecnico dei rossoneri. Il portoghese è stato presentato con un comunicato molto chiaro in cui si riportano le parole anche di Gerry Cardinale in prima linea per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore del Milan.
Gerry Cardinale e Ruben Amorim: nasce la nuova chimica in casa MilanSecondo La Gazzetta dello Sport, si è creata una chimica speciale tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim. Il portoghese è stato scelto per valorizzare e lanciare i giovani, in uno sforzo molto più coordinato con i settori giovanili, la Primavera e Milan Futuro. Krösche, che resta in pole per il ruolo di direttore tecnico, ha già avallato la nomina di Amorim.
Management e proprietà dovranno avere totale identità di vedute, trasparenza e collaborazione. Non solo sguardo al futuro: nell'ambiente c'è voglia di vincere. Sta nascendo il Milan di Cardinale che non vuole attendere molto per tornare in cima. Questo è un punto molto importante: chiaro che il Milan avrà bisogno di tempo per assorbire le idee tattiche di Ruben Amorim, ma è importante chiarire subito che la voglia di vincere ci sia forte e chiara.
Obiettivo riscatto: la gestione della pazienza e i risultati per i tifosiIl Diavolo arriva da due stagioni senza Champions League e i tifosi hanno criticato pesantemente la proprietà dopo i risultati deludenti. Sarà difficile chiedere ai sostenitori del Milan tanta pazienza per fare partire il nuovo progetto.
Il punto chiave è trovare il giusto equilibrio: serviranno più partite per avere la versione migliore del Diavolo di Amorim, ma i tifosi pretenderanno anche dei risultati convincenti per credere nel nuovo progetto di Cardinale.
Pulisic incedibile e il retroscena sulla chat WhatsApp del gruppo squadraCome riporta sempre il quotidiano, Cardinale e Amorim, infatti, sono d’accordo nel giudicare Christian Pulisic assolutamente incedibile. La Rosea lancia poi un'indiscrezione: nella chat comune di WhatsApp, il gruppo squadra del Milan avrebbe commentato molto favorevolmente la nomina in panchina di Amorim, con la sensazione di poter aprire un nuovo ciclo.
La svolta tattica per Pulisic nel modulo di Amorim dopo la crisi con AllegriPulisic ha chiuso molto male la sua stagione con la maglia del Milan non riuscendo a segnare mai nel 2026. Un calo drastico dopo una partenza entusiasmante. L'attaccante ora è impegnato negli Stati Uniti per i Mondiali 2026, ma sarà fondamentale per il 3-4-3/3-4-2-1 di Amorim: può tornare a giocare più esterno e a supporto di una vera prima punta e non come attaccante di riferimento come ha giocato nel 3-5-2 di Allegri.
Probabile che il Milan punti anche al rinnovo del contratto di Pulisic, specialmente se lo vorrà al centro del nuovo progetto.
L'approvazione dello spogliatoio: la base per tornare a vincereImportantissima poi la nota sul gruppo squadra: se i calciatori sono già contenti del nuovo allenatore è un passo fondamentale. Tutti dovranno seguire le indicazioni di Amorim per rendere al massimo sul campo e per correre tutti uniti verso l'obiettivo di tornare a vincere i trofei importanti.
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