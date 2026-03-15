Pavlovic così dopo Lazio-Milan: “Non siamo contenti. Scudetto? Avremmo…”

«Abbiamo subito tanti contropiede, dovevamo giocare con più lucidità soprattutto nella loro trequarti. Abbiamo fatto degli errori semplici e subito la qualità della Lazio. Scudetto? Avremmo messo tanta pressione all’Inter con una vittoria ma abbiamo avuto anche altre opportunità per giocarci lo scudetto. Non siamo contenti oggi perché non abbiamo portato a casa dei punti. Leao? Dal campo non ho visto cosa sia successo ma il calcio è così, vivi le emozioni, tutti vogliono giocare, vogliono vincere, ma poi tutto torna alla normalità quando si torna in campo».