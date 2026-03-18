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Lazio-Milan, il retroscena: “Gioca sempre da solo e nessuno dice niente!”

Lazio-Milan, il retroscena: “Gioca sempre da solo e nessuno dice niente!” - immagine 1
Dopo Inter-Atalanta, è uscita la nuova puntata 'BordoCam' di Lazio-Milan: cosa si sono detti Leao e Allegri? E Pulisic? I retroscena...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

E' finalmente uscito il nuovo episodio di BordoCam: dopo Inter-Atalanta, ecco Lazio-Milan. La mente di tutti quanti i tifosi, ovviamente, vola subito al battibecco avuto tra Rafael Leao e Christian Pulisic. Durante la partita, infatti, il numero 10 rossonero è apparso più volte scocciato quando l'americano non lo serviva ma, a farlo arrabbiare molto di più, è stato l'episodio antecedente il cambio di Massimiliano Allegri.

Milan, l'episodio Leao-Pulisic da BordoCam

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Il numero 10 del Milan, innervosito, si rivolge a Pulisic dicendo: "Cavolo fratello. Dentro, bro". D'accordo con il portoghese lo era anche Allegri stesso che, visibilmente nervoso, urla al numero 11: "Dagliela dentro!" Successivamente l'allenatore rossonero si rivolge al suo staff dicendo: "Con questa lo mette in porta oh, è già due! Ma già due!".

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A scatenare il 'caos', però, è stato il cambio: fuori Leao invece che Pulisic. Il portoghese esce dal campo moribondo. Mike Maignan, da bravo capitano, prova a calmare Leao, ma il portoghese si rivolge ad Allegri dicendo: "Deve passare la palla mister!".

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Allegri, cercando di calmare il calciatore, risponde: "Hai ragione! Stai calmo!". Una volta seduto in panchina, però, la situazione non cambia. Come si può ben vedere dalle immagini, il portoghese inizia a prendere a calci qualsiasi cosa gli capiti sotto tiro poi, parlando con se stesso, dice: "Gioca sempre da solo e nessuno dice niente, mamma mia... Sempre la stessa cosa".

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