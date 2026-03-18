Dopo Inter-Atalanta, è uscita la nuova puntata 'BordoCam' di Lazio-Milan: cosa si sono detti Leao e Allegri? E Pulisic? I retroscena...

E' finalmente uscito il nuovo episodio di BordoCam: dopo Inter-Atalanta, ecco Lazio-Milan. La mente di tutti quanti i tifosi, ovviamente, vola subito al battibecco avuto tra Rafael Leao e Christian Pulisic. Durante la partita, infatti, il numero 10 rossonero è apparso più volte scocciato quando l'americano non lo serviva ma, a farlo arrabbiare molto di più, è stato l'episodio antecedente il cambio di Massimiliano Allegri.