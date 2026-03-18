A scatenare il 'caos', però, è stato il cambio: fuori Leao invece che Pulisic. Il portoghese esce dal campo moribondo. Mike Maignan, da bravo capitano, prova a calmare Leao, ma il portoghese si rivolge ad Allegri dicendo: "Deve passare la palla mister!".
Allegri, cercando di calmare il calciatore, risponde: "Hai ragione! Stai calmo!". Una volta seduto in panchina, però, la situazione non cambia. Come si può ben vedere dalle immagini, il portoghese inizia a prendere a calci qualsiasi cosa gli capiti sotto tiro poi, parlando con se stesso, dice: "Gioca sempre da solo e nessuno dice niente, mamma mia... Sempre la stessa cosa".
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