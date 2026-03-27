Corsa Scudetto: ecco il calendario di Inter, Milan e Napoli

Mancano solo otto giornate al termine della Serie A: ecco il calendario di Inter, Milan e Inter per la corsa Scudetto

Napoli-Milan e Inter-Roma inizia così il calendario delle prime tre in classifica a otto giornate dal termine del campionato di Serie A. L'Inter resta a sei punti di vantaggio sui rossoneri e a setti sui partenopei. Ecco il video da Gazzetta.it.