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Partito il countdown per Napoli-Milan: le ultime. Deciso il futuro di due rossoneri e un talento nel mirino

Dalle ultime prima di Napoli-Milan al calciomercato: ecco tutte le top news del Milan della giornata di oggi, 6 aprile 2026
Redazione

Napoli-Milan, le ultime. Il futuro di due rossoneri e il nuovo nome in difesa

Anche nel lunedì di Pasquetta non sono mancate le notizie riguardo il Diavolo. Oggi, 6 aprile 2026, infatti molti quotidiani sportivi e non hanno parlato ampiamente del Milan: non poteva essere altrimenti visto che tra poche ore andrà in scena al 'Maradona' il big match Napoli-Milan. A proposito, sono tante le notizie di formazione sulla gara di questa sera. Non solo, nelle ultime ore anche tanto mercato con un super talento nel mirino del Milan e il futuro di alcuni rossoneri in prestito. Ecco, dunque, le top news della giornata di oggi pubblicate sul sito di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA

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