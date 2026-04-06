Napoli-Milan, le ultime. Il futuro di due rossoneri e il nuovo nome in difesa

Anche nel lunedì di Pasquetta non sono mancate le notizie riguardo il Diavolo. Oggi, 6 aprile 2026, infatti molti quotidiani sportivi e non hanno parlato ampiamente del Milan: non poteva essere altrimenti visto che tra poche ore andrà in scena al 'Maradona' il big match Napoli-Milan. A proposito, sono tante le notizie di formazione sulla gara di questa sera. Non solo, nelle ultime ore anche tanto mercato con un super talento nel mirino del Milan e il futuro di alcuni rossoneri in prestito. Ecco, dunque, le top news della giornata di oggi pubblicate sul sito di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Partito il countdown per Napoli-Milan: le ultime. Deciso il futuro di due rossoneri e un talento nel mirino
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Partito il countdown per Napoli-Milan: le ultime. Deciso il futuro di due rossoneri e un talento nel mirino
Dalle ultime prima di Napoli-Milan al calciomercato: ecco tutte le top news del Milan della giornata di oggi, 6 aprile 2026
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