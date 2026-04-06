Napoli-Milan, le ultime. Il futuro di due rossoneri e il nuovo nome in difesa

Anche nel lunedì di Pasquetta non sono mancate le notizie riguardo il Diavolo. Oggi, 6 aprile 2026, infatti molti quotidiani sportivi e non hanno parlato ampiamente del Milan: non poteva essere altrimenti visto che tra poche ore andrà in scena al 'Maradona' il big match Napoli-Milan. A proposito, sono tante le notizie di formazione sulla gara di questa sera. Non solo, nelle ultime ore anche tanto mercato con un super talento nel mirino del Milan e il futuro di alcuni rossoneri in prestito. Ecco, dunque, le top news della giornata di oggi pubblicate sul sito di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA