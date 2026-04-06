Nuovo traguardo raggiunto per Maignan: 150 presenze in Serie A col Milan

Ora Maignan sembra destinato a raggiungere cifre ancora più alte col Milan, ma fino a pochi mesi fa non era per niente scontato. In estate il rapporto coi rossoneri era compromesso, tanto che la sua cessione al Chelsea era ad un passo. Decisivi nel farlo rimanere Massimiliano Allegri e Claudio Filippi, preparatore dei portieri che ha instaurato un bel rapporto con 'Magic' Mike. La conferma del rinnovato amore tra le parti è il prolungamento di contratto dello scorso gennaio fino al 2031. E oggi, con questo nuovo capitolo, il francese continua a scrivere pagine importanti della sua storia in rossonero.