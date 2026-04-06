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Napoli-Milan rappresenta un traguardo importante per Maignan: 150esima presenza in Serie A col Diavolo

Nuovo traguardo raggiunto per Maignan: 150 presenze in Serie A col Milan
Con la titolarità in Napoli-Milan, Mike Maignan raggiunge quota 150 presenze in Serie A con la maglia del Diavolo
Redazione

Traguardo importante per Mike Maignan con la maglia del Milan. Con la titolarità di questa sera contro il Napoli di Antonio Conte, il portiere rossonero raggiunge le 150 presenze in Serie A con i colori del Diavolo. Un numero che certifica il peso del portiere francese all'interno del progetto rossonero, diventato negli anni un vero e proprio punto di riferimento.

Arrivato nell'estate del 2021 per raccogliere la pesante eredità lasciata da Donnarumma, l'estremo difensore rossonero ha saputo imporsi fin da subito grazie a personalità, leadership e qualità tecniche fuori dal comune. Decisivo nella vittoria dello Scudetto numero 19, il francese ha vinto anche una Supercoppa Italiana con i rossoneri nel 2024 contro l'Inter.

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Ora Maignan sembra destinato a raggiungere cifre ancora più alte col Milan, ma fino a pochi mesi fa non era per niente scontato. In estate il rapporto coi rossoneri era compromesso, tanto che la sua cessione al Chelsea era ad un passo. Decisivi nel farlo rimanere Massimiliano Allegri e Claudio Filippi, preparatore dei portieri che ha instaurato un bel rapporto con 'Magic' Mike. La conferma del rinnovato amore tra le parti è il prolungamento di contratto dello scorso gennaio fino al 2031. E oggi, con questo nuovo capitolo, il francese continua a scrivere pagine importanti della sua storia in rossonero.

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