Bartesaghi, la linea giovani funziona: il Milan riparta da qui

La fiducia di Allegri e l’evoluzione tattica — Determinante la fiducia di Allegri, che lo ha lanciato titolare già alla 6ª giornata contro la Juventus. Una scelta forte, ripagata sul campo. Bartesaghi ha saputo adattarsi e crescere: nel Milan Futuro agiva da braccetto in una difesa a tre o da terzino in una linea a quattro; oggi è un esterno a tutta fascia, completo nelle due fasi.

“Ho capito che la duttilità è un valore aggiunto”, ha spiegato ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. E ancora: “Sapevo di avere un’opportunità da sfruttare, che anche il mio momento sarebbe potuto arrivare”.

Il percorso in Under 23 lo ha formato a 360°: “Senza l'esperienza al Milan Futuro probabilmente non sarei il giocatore e il ragazzo che sono oggi”. Parole che raccontano un progetto riuscito.

Il nodo giovani in Italia e il caso azzurro — Nonostante la stagione positiva, Bartesaghi non è stato convocato da Gattuso per i playoff mondiali ed è tornato in Under 21. Una scelta che ha riaperto il dibattito sulla gestione dei giovani in Italia, spesso frenati da prudenza eccessiva.

Il Milan Futuro nasce proprio per ridurre il salto tra Primavera e prima squadra, offrendo un contesto competitivo come la Serie D. Non sempre, però, la linea è stata coerente: Camarda è stato spedito in prestito al Lecce, mentre Liberali è esploso al Catanzaro che ora ne detiene il cartellino.

Eppure i talenti non mancano, su tutti Chaka Traoré, ala sinistra classe 2004 già a quota 7 gol e 4 assist con in stagione. L'ivoriano ha già fatto il suo esordio in prima squadra con cui ha realizzato 4 presenze nella stagione 2024/2025, realizzando due gol in Coppa Italia contro il Cagliari e in Serie A contro l'Empoli. Poi il prestito in Serie B al Palermo lo scorso annoe il rientro al Milan con l'exploit definitivo. Anche Emanuele Sala e Diego Sia sono due giovani molto promettenti che potrebbero seguire la strada tracciata da Bartesaghi.

“Al Milan ho finora avuto di più di quanto avrei pensato di chiedere. Sono felice e fortunato”, ha ammesso Bartesaghi. La sua storia indica la direzione: se sono pronti, i giovani devono giocare. Il Milan lo ha capito. Ora serve continuità.