GAME OVER! NAPOLI-MILAN 1-0: ALLEGRI SENZA CORAGGIO

E con Napoli-Milan 1-0 finisce definitivamente il sogno Scudetto dei rossoneri. Il risveglio è traumatico, con il passaggio al terzo posto in classifica. Adesso sì, c'è da guardarsi le spalle, anche se la qualificazione in Champions League non è realmente in discussione. Questa è stata una partita strana, con un Milan diverso dal solito, con la sensazione fin da subito che non sarebbe stata una grande notte che avrebbe riacceso l'entusiasmo e le speranze, ma più una serata di passaggio, per decretare definitivamente la fine della stagione. Eppure è stata una partita dai due volti. Il primo tempo con un Milan che concede poco e si fa vedere spesso in avanti, senza però concludere. A parte quando Nkunku si divora il vantaggio solo davanti al portiere. Nella ripresa il Napoli prende il controllo e segna nel finale, sull'unica sbavatura difensiva dei rossoneri. Allegri ha la colpa di non aver avuto coraggio nel momento decisivo. Qui sotto il video commento, lasciate un mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella e commentate!