PIANETAMILAN news milan ultime notizie Napoli-Milan, bufera a Pressing: Ordine contro Trevisani, “Una stupidaggine!”

ULTIME MILAN NEWS

Napoli-Milan, bufera a Pressing: Ordine contro Trevisani, “Una stupidaggine!”

Napoli-Milan, bufera a Pressing: Ordine contro Trevisani, “Una stupidaggine!” - immagine 1
Negli studi di Pressing, dopo Napoli-Milan (vinto dai ragazzi di Conte) è andato in scena un vero e proprio scontro tra Trevisani e Ordine...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella serata di ieri è andato in scena il big match della 31esima giornata: Napoli-Milan. Ad uscire vittoriosi dal 'Maradona' sono stati gli azzurri di Antonio Conte che, grazie al gol di Politano, hanno battuto il Milan di Massimiliano Allegri. Negli studi di Pressing, dopo la partita, Riccardo Tervisani ha voluto analizzare la prestazione dei rossoneri, sollevando molte polemiche, con Franco Ordine che ha voluto commentare il pensiero del giornalista. Ecco, di seguito le sue parole:

Ordine: "Sapete qual è la squadra che non ha ancora recuperato la sua migliore forza? Il Milan"

Trevisani:  "Oggi dalla panchina hai messo Leao, Pulisic e Gimenez e la situazione è peggiorata. Nel Napoli entrano Politano ed Allisson Santos, bene! Se non sono in condizione allora non devono entrare. Non è che Politano venisse da un momento indimenticabile, l'avevamo visto in campo con la Bosnia. Non mi sembrava un furetto, eppure è entrato bene.. La verità è che il Napoli, come in Supercoppa, gioca meglio del Milan".

LEGGI ANCHE

Franco Ordine risponde: "A fine primo tempo solo tu e lui (indica Tacchinardi e Trevisani, ndr) nel mondo intero pensavate una stupidaggine del genere (che il Napoli aveva giocato meglio del Milan, ndr)! A braccetto! Mimì e Cocò! Solo il pregiudizio di chi sta nella foresta...".

Leggi anche
Milan, attacco flop al Maradona: Nkunku e Fullkrug non incidono, i dati preoccupano
Cassano: “Il Milan ha giocato per lo 0-0 e ha fatto schifo. Vorrei fare una domanda ai tifosi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA