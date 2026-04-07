Negli studi di Pressing, dopo Napoli-Milan (vinto dai ragazzi di Conte) è andato in scena un vero e proprio scontro tra Trevisani e Ordine...

Alessia Scataglini 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 13:40)

Nella serata di ieri è andato in scena il big match della 31esima giornata: Napoli-Milan. Ad uscire vittoriosi dal 'Maradona' sono stati gli azzurri di Antonio Conte che, grazie al gol di Politano, hanno battuto il Milan di Massimiliano Allegri. Negli studi di Pressing, dopo la partita, Riccardo Tervisani ha voluto analizzare la prestazione dei rossoneri, sollevando molte polemiche, con Franco Ordine che ha voluto commentare il pensiero del giornalista. Ecco, di seguito le sue parole:

Ordine: "Sapete qual è la squadra che non ha ancora recuperato la sua migliore forza? Il Milan"