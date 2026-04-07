Negli studi di Pressing, dopo Napoli-Milan (vinto dai ragazzi di Conte) è andato in scena un vero e proprio scontro tra Trevisani e Ordine...
Nella serata di ieri è andato in scena il big match della 31esima giornata: Napoli-Milan. Ad uscire vittoriosi dal 'Maradona' sono stati gli azzurri di Antonio Conte che, grazie al gol di Politano, hanno battuto il Milan di Massimiliano Allegri. Negli studi di Pressing, dopo la partita, Riccardo Tervisani ha voluto analizzare la prestazione dei rossoneri, sollevando molte polemiche, con Franco Ordine che ha voluto commentare il pensiero del giornalista. Ecco, di seguito le sue parole:
Ordine: "Sapete qual è la squadra che non ha ancora recuperato la sua migliore forza? Il Milan"
Trevisani: "Oggi dalla panchina hai messo Leao, Pulisic e Gimenez e la situazione è peggiorata. Nel Napoli entrano Politano ed Allisson Santos, bene! Se non sono in condizione allora non devono entrare. Non è che Politano venisse da un momento indimenticabile, l'avevamo visto in campo con la Bosnia. Non mi sembrava un furetto, eppure è entrato bene.. La verità è che il Napoli, come in Supercoppa, gioca meglio del Milan".