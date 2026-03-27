Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan femminile news milan femminile Milan Femminile, Bakker in vista del finale di stagione: “Noto i progressi individuali e di squadra”

MILAN FEMMINILE

Milan Femminile, Bakker in vista del finale di stagione: “Noto i progressi individuali e di squadra”

Milan Femminile, Bakker: 'Non abbiamo i punti che meritiamo'
In vista del finale di Serie A Femminile, l'allenatrice del Milan Femminile Suzanne Bakker ha fatto il punto della situazione sulla stagione
Redazione

Mancano solo cinque partite alla fine delle Serie A Femminile. 450 minuti in cui le rossonere inseguono un sogno: recuperare i quattro punti che distaccano le rossonere di coach Suzanne Bakker dal terzo posto (occupato dalla Juventus), posizionamento che garantirebbe l'accesso ai preliminari della Women's Champions League.

A proposito del rush finale, si è espressa l'allenatrice rossonera Suzanne Bakker ai microfoni del club rossonero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, guarda Antonio Silva: potrebbe essere un super colpo a una cifra contenuta>>>

"Da allenatrice noto chiaramente i progressi individuali delle giocatrici e di squadra. Siamo diventate più consistenti e solide come proposta di gioco, e questo è un passo in avanti molto importante. Allo stesso tempo è chiaro come attualmente la quantità di punti raccolti non rifletta i progressi che abbiamo maturato. Ciò che è importante, per noi, è il proseguire a lavorare duro ogni giorno sulle cose che possiamo controllare. Partendo da queste basi, possiamo continuare a costruire e migliorare".

Leggi anche
Milan Femminile, 0-0 con il Como Women e la zona Champions si allontana
Milan Femminile, che colpo! Battuta la Juventus grazie al gol di Kyvåg

© RIPRODUZIONE RISERVATA