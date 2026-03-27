Milan Femminile, Bakker: 'Non abbiamo i punti che meritiamo'

"Da allenatrice noto chiaramente i progressi individuali delle giocatrici e di squadra. Siamo diventate più consistenti e solide come proposta di gioco, e questo è un passo in avanti molto importante. Allo stesso tempo è chiaro come attualmente la quantità di punti raccolti non rifletta i progressi che abbiamo maturato. Ciò che è importante, per noi, è il proseguire a lavorare duro ogni giorno sulle cose che possiamo controllare. Partendo da queste basi, possiamo continuare a costruire e migliorare".