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Milan Femminile, 0-0 con il Como Women e la zona Champions si allontana

Milan Femminile, pari senza reti con il Como Women: il resoconto
Finisce 0-0 tra Milan Femminile e Como Women, 17^ giornata della Serie A Femminile. Ecco il resoconto del match disputato nel weekend
Redazione

Terzo risultato utile consecutivo per il Milan Femminile allenato da Suzanne Bakker. Nel weekend le rossonere hanno pareggiato 0-0 contro il Como Women, dando seguito ai passi in avanti visti nella vittoria contro la Juventus. Ora la zona Champions dista 4 lunghezze, con quattro gare rimaste in Serie A Femminile non sono poche, ma il Diavolo ci proverà fino alla fine. Ecco, intanto, il resoconto del pareggio con le lariane.

(fonte: acmilan.com) "Il Milan pareggia 0-0 contro il Como Women nella 17ª giornata di Serie A Women Athora, non trovando lo spunto per superare proprio le lariane e avvicinarsi a quel terzo posto valido per la qualificazione alla UEFA Women's Champions League 2026-2027 ora occupato dalla Juventus. Dopo l'importante vittoria proprio sulle bianconere, seppur con un solo punto in tasca, la squadra di Suzanne Bakker porta a casa il terzo risultato utile consecutivo. Al Velodromo Attilio Pavesi, in campo con la versione argento del 4th kit, le rossonere controllano il gioco ma con il passare dei minuti il ritmo cala e la gara si chiude su binari dell'equilibrio, con poche vere occasioni.

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Da una parte va detto che il Milan ci ha provato, specie in un secondo tempo a netta prevalenza rossonera, dall'altra va dato merito al Como Women di essere sempre rimasto ordinato e di aver chiuso tutti gli spazi sia centralmente sia sulle corsie esterne. Il cambio di ritmo delle rossonere è forse arrivato troppo tardi e non ha generato i frutti sperati, rischiando anche qualcosa nel finale sui contropiedi delle avversarie. Buona la prova di Marta Mascarello, protagonista in mezzo al campo per quantità, qualità e inserimenti. Un pareggio che lascia rammarico vista la giornata favorevole: le rossonere restano a 25 punti in classifica, ora attese dalla trasferta contro il Sassuolo.

LA CRONACA

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Avvio vivace al Velodromo Pavesi ma destinato a spegnersi in fretta. Milan subito aggressivo e dopo 3' Van Dooren si ritrova sola in area con il pallone dopo un rimpallo sulla nostra trequarti offensiva, l'attaccante olandese deposita in rete, ma l'azione è fermata per fuorigioco. Il Milan continua a spingere e al 6' Kyvåg serve l'inserimento di Mascarello, che controlla e calcia forte di sinistro trovando la risposta di Gilardi in angolo. Da qui in poi poche emozioni, le rossonere mantengono il controllo del gioco, mentre il Como si fa vedere solo al 33' con il colpo di testa di Nischler, debole e facilmente bloccato da Giuliani. Primo tempo che si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa il Milan prova a spingere sull'acceleratore: al 52' è ancora Mascarello a concludere verso la porta delle lariane al termine di un'azione avvolgente, ma una deviazione manda il pallone di poco a lato. Il Como ci prova in ripartenza e nel finale e all’'88' Bernardi sfrutta un'ingenuità di Giuliani, crossa con la porta vuota, Picchi calcia ma il portiere rossonero recupera la posizione e devia sopra la traversa. Nel recupero Van Dooren viene anticipata da Gilardi in uscita, Grimshaw manda alto a porta vuota ma c’è fallo della olandese sul portiere. Ancora Grimshaw al 97' prova dalla distanza senza trovare lo specchio. Milan-Como Women finisce 0-0.

IL TABELLINO

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MILAN-COMO WOMEN 0-0

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto (44'st Kamczyk), De Sanders, Soffia, Keijzer; Arrigoni, Mascarello, Grimshaw; Cernoia (15'st Renzotti), Van Dooren, Kyvåg (30'st Dompig). A disp.: Estévez Ogalla, Tornaghi; Piga, Sorelli; Donolato, Sotkić. All.: Bakker.

COMO WOMEN (3–5-2): Gilardi; Cecotti, Rizzon, Howard; Madsen, Vaitukaitytė, Picchi, Pavan, Bergersen; Nischler, Berisha (18'st Bernardi). A disp.: Capelletti, Ruma; Marchiori, Ronan, Saga; Cappellano, Gelbhart; Pinther. All.: Tramezzani.

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Arbitro: Drigo di Portogruaro.

Ammonite: 14'st Cernoia (M), 28'st Koivisto (M).

Espulso: 23'st Tramezzani (C)".

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