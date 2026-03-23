Milan Femminile, pari senza reti con il Como Women: il resoconto

Da una parte va detto che il Milan ci ha provato, specie in un secondo tempo a netta prevalenza rossonera, dall'altra va dato merito al Como Women di essere sempre rimasto ordinato e di aver chiuso tutti gli spazi sia centralmente sia sulle corsie esterne. Il cambio di ritmo delle rossonere è forse arrivato troppo tardi e non ha generato i frutti sperati, rischiando anche qualcosa nel finale sui contropiedi delle avversarie. Buona la prova di Marta Mascarello, protagonista in mezzo al campo per quantità, qualità e inserimenti. Un pareggio che lascia rammarico vista la giornata favorevole: le rossonere restano a 25 punti in classifica, ora attese dalla trasferta contro il Sassuolo.

LA CRONACA — Avvio vivace al Velodromo Pavesi ma destinato a spegnersi in fretta. Milan subito aggressivo e dopo 3' Van Dooren si ritrova sola in area con il pallone dopo un rimpallo sulla nostra trequarti offensiva, l'attaccante olandese deposita in rete, ma l'azione è fermata per fuorigioco. Il Milan continua a spingere e al 6' Kyvåg serve l'inserimento di Mascarello, che controlla e calcia forte di sinistro trovando la risposta di Gilardi in angolo. Da qui in poi poche emozioni, le rossonere mantengono il controllo del gioco, mentre il Como si fa vedere solo al 33' con il colpo di testa di Nischler, debole e facilmente bloccato da Giuliani. Primo tempo che si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa il Milan prova a spingere sull'acceleratore: al 52' è ancora Mascarello a concludere verso la porta delle lariane al termine di un'azione avvolgente, ma una deviazione manda il pallone di poco a lato. Il Como ci prova in ripartenza e nel finale e all’'88' Bernardi sfrutta un'ingenuità di Giuliani, crossa con la porta vuota, Picchi calcia ma il portiere rossonero recupera la posizione e devia sopra la traversa. Nel recupero Van Dooren viene anticipata da Gilardi in uscita, Grimshaw manda alto a porta vuota ma c’è fallo della olandese sul portiere. Ancora Grimshaw al 97' prova dalla distanza senza trovare lo specchio. Milan-Como Women finisce 0-0.

IL TABELLINO — MILAN-COMO WOMEN 0-0

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto (44'st Kamczyk), De Sanders, Soffia, Keijzer; Arrigoni, Mascarello, Grimshaw; Cernoia (15'st Renzotti), Van Dooren, Kyvåg (30'st Dompig). A disp.: Estévez Ogalla, Tornaghi; Piga, Sorelli; Donolato, Sotkić. All.: Bakker.

COMO WOMEN (3–5-2): Gilardi; Cecotti, Rizzon, Howard; Madsen, Vaitukaitytė, Picchi, Pavan, Bergersen; Nischler, Berisha (18'st Bernardi). A disp.: Capelletti, Ruma; Marchiori, Ronan, Saga; Cappellano, Gelbhart; Pinther. All.: Tramezzani.

Arbitro: Drigo di Portogruaro.

Ammonite: 14'st Cernoia (M), 28'st Koivisto (M).

Espulso: 23'st Tramezzani (C)".