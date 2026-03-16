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Milan Femminile, che colpo! Battuta la Juventus grazie al gol di Kyvåg

Milan Femminile, che colpo! Battuta la Juventus grazie al gol di Kyvåg - immagine 1
Il Milan di coach Bakker esce vittorioso dal La Marmora di Biella: le rossonere battono la Juventus e conquistano i 3 punti!
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Anche il Milan Femminile torna in campo. Nel pomeriggio di ieri le rossonere sono andate in trasferta allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella per scontrarsi nel big match contro la Juventus. A spuntarla sono state proprio le rossonere grazie al gol di Kyvåg, arrivato poco dopo l'inizio del secondo tempo. Ecco, di seguito, il resoconto del match.

(Fonte acmilan.com) - Il Milan espugna 1-0 il Pozzo-La Marmora di Biella battendo la Juventus nella 16ª giornata di Serie A Women Athora. Dopo il solo punto guadagnato nelle ultime tre giornate, in virtù delle sconfitte con Roma e Fiorentina e del 2-2 con la Lazio prima della sosta, le rossonere trovano un successo pesante grazie alla rete di Kyvåg a inizio ripresa. Nel primo tempo le ragazze di Suzanne Bakker rischiano con la difesa alta e sprecano con Van Dooren, poi arriva il rigore parato da Estévez Ogalla, chiamata all'ultimo a sostituire Giuliani e all'esordio stagionale, il Milan colpisce all'improvviso con Thea Kyvåg a inizio ripresa e gestisce fino al triplice fischio.

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Grande prova collettiva per le rossonere, che completano il doppio successo stagionale contro la Juventus già battuta all'andata: brilla Estévez Ogalla al debutto in rossonero, decisiva nell'intercettare il tiro dal dischetto di Stølen Godø e sicura sia tra i pali nei pochi tiri arrivati sia nella gestione del pallone coi piedi, ma anche Stokić, costante spina nel fianco sulla fascia destra, Soffia, dominante in difesa annullando le attaccanti bianconere, e il trio di centrocampo Arrigoni-Mascarello-Grimshaw, le quali hanno gestito perfettamente ritmo e transizioni. Il Milan sale a 24 punti in classifica al pari di Fiorentina, che ha una partita in meno, e Como women. Proprio le lariane saranno le prossime avversarie delle rossonere in casa.

LA CRONACA

Primo tempo fisico a Biella che stenta a decollare: poche incursioni nelle due aree nella prima mezz'ora, la prima occasione arriva solamente al 31' quando Carbonell sfonda a sinistra e crossa sul secondo palo per Krumbiegel, che di testa mette fuori, ma il gioco era fermo per fuorigioco dell'esterna spagnola. Poco dopo la Juventus trova la rete con Capeta su assist della stessa Krumbiegel, ma anche in questo caso l'azione viene fermata per fuorigioco. Al 44' grande occasione per il Milan: Kyvåg recupera palla su un'indecisione della difesa biancornera e serve Van Dooren, che da pochi passi colpisce il palo esterno. Nel recupero c'è un rigore per la Juve: ma Estévez Ogalla ipnotizza Godø e para. Fine primo tempo sullo 0-0.

Ripresa che si apre con il vantaggio rossonero: al 49' Stokić insiste sulla destra, Grimshaw prolunga e Kyvåg incrocia col sinistro sul secondo palo: palo gol con De Jong immobile e 1-0 rossonero. La Juventus prova a reagire ma fatica nella zona nevralgica del campo e spesso è in ritardo sulle seconde palle. Poche le emozioni nella gara: il Milan sfiora il raddoppio al 77' con Van Dooren, che si gira dal limite trovando la risposta di De Jong. Nel finale Stølen Godø calcia alto dalla distanza senza creare pericolo, poi nel recupero ancora Van Dooren recupera palla su Pinto e scarica un destro potente che, complica una deviazione, si stampa sulla traversa. Dopo 8 minuti di recupero, la gara termina 0-1.

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 0-1

JUVENTUS (3-5-2): De Jong; Calligaris (23’ Kullberg), Salvai (12'st Vangsgaard), Harviken; Krumbiegel (30'st Thomas), Wälti, Stølen Godø, Schatzer (30'st Pinto), Carbonell; Beccari, Capeta. A disp.: Martinazzi, Rusek; Lenzini, Rosucci; Brighton, Gallina, Perry; Moretti. All.: Canzi.

MILAN (4-3-3): Estévez Ogalla; Koivisto, De Sanders, Soffia (40'st Piga), Keijzer; Arrigoni, Mascarello (40'st Cernoia), Grimshaw; Sotkić (33'st Kamczyk), Van Dooren, Kyvåg (26'st Renzotti). A disp.: Giuliani, Tornaghi; Sorelli; Appiah, Dompig, Sesay. All.: Bakker.

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Arbitro: Rossini di Torino.

Gol: 4'st Kyvåg (M).

Ammonite: 25' Grimshaw (M), 50'st Renzotti (M).

Note: 49' Estévez Ogalla para il rigore su Stølen Godø.

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