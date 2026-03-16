Grande prova collettiva per le rossonere, che completano il doppio successo stagionale contro la Juventus già battuta all'andata: brilla Estévez Ogalla al debutto in rossonero, decisiva nell'intercettare il tiro dal dischetto di Stølen Godø e sicura sia tra i pali nei pochi tiri arrivati sia nella gestione del pallone coi piedi, ma anche Stokić, costante spina nel fianco sulla fascia destra, Soffia, dominante in difesa annullando le attaccanti bianconere, e il trio di centrocampo Arrigoni-Mascarello-Grimshaw, le quali hanno gestito perfettamente ritmo e transizioni. Il Milan sale a 24 punti in classifica al pari di Fiorentina, che ha una partita in meno, e Como women. Proprio le lariane saranno le prossime avversarie delle rossonere in casa.