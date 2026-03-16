Grande prova collettiva per le rossonere, che completano il doppio successo stagionale contro la Juventus già battuta all'andata: brilla Estévez Ogalla al debutto in rossonero, decisiva nell'intercettare il tiro dal dischetto di Stølen Godø e sicura sia tra i pali nei pochi tiri arrivati sia nella gestione del pallone coi piedi, ma anche Stokić, costante spina nel fianco sulla fascia destra, Soffia, dominante in difesa annullando le attaccanti bianconere, e il trio di centrocampo Arrigoni-Mascarello-Grimshaw, le quali hanno gestito perfettamente ritmo e transizioni. Il Milan sale a 24 punti in classifica al pari di Fiorentina, che ha una partita in meno, e Como women. Proprio le lariane saranno le prossime avversarie delle rossonere in casa.
LA CRONACA
Primo tempo fisico a Biella che stenta a decollare: poche incursioni nelle due aree nella prima mezz'ora, la prima occasione arriva solamente al 31' quando Carbonell sfonda a sinistra e crossa sul secondo palo per Krumbiegel, che di testa mette fuori, ma il gioco era fermo per fuorigioco dell'esterna spagnola. Poco dopo la Juventus trova la rete con Capeta su assist della stessa Krumbiegel, ma anche in questo caso l'azione viene fermata per fuorigioco. Al 44' grande occasione per il Milan: Kyvåg recupera palla su un'indecisione della difesa biancornera e serve Van Dooren, che da pochi passi colpisce il palo esterno. Nel recupero c'è un rigore per la Juve: ma Estévez Ogalla ipnotizza Godø e para. Fine primo tempo sullo 0-0.
Ripresa che si apre con il vantaggio rossonero: al 49' Stokić insiste sulla destra, Grimshaw prolunga e Kyvåg incrocia col sinistro sul secondo palo: palo gol con De Jong immobile e 1-0 rossonero. La Juventus prova a reagire ma fatica nella zona nevralgica del campo e spesso è in ritardo sulle seconde palle. Poche le emozioni nella gara: il Milan sfiora il raddoppio al 77' con Van Dooren, che si gira dal limite trovando la risposta di De Jong. Nel finale Stølen Godø calcia alto dalla distanza senza creare pericolo, poi nel recupero ancora Van Dooren recupera palla su Pinto e scarica un destro potente che, complica una deviazione, si stampa sulla traversa. Dopo 8 minuti di recupero, la gara termina 0-1.
IL TABELLINO
JUVENTUS-MILAN 0-1
JUVENTUS (3-5-2): De Jong; Calligaris (23’ Kullberg), Salvai (12'st Vangsgaard), Harviken; Krumbiegel (30'st Thomas), Wälti, Stølen Godø, Schatzer (30'st Pinto), Carbonell; Beccari, Capeta. A disp.: Martinazzi, Rusek; Lenzini, Rosucci; Brighton, Gallina, Perry; Moretti. All.: Canzi.
MILAN (4-3-3): Estévez Ogalla; Koivisto, De Sanders, Soffia (40'st Piga), Keijzer; Arrigoni, Mascarello (40'st Cernoia), Grimshaw; Sotkić (33'st Kamczyk), Van Dooren, Kyvåg (26'st Renzotti). A disp.: Giuliani, Tornaghi; Sorelli; Appiah, Dompig, Sesay. All.: Bakker.
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Arbitro: Rossini di Torino.
Gol: 4'st Kyvåg (M).
Ammonite: 25' Grimshaw (M), 50'st Renzotti (M).
Note: 49' Estévez Ogalla para il rigore su Stølen Godø.
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