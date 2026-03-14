QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Le rossonere stanno vivendo un periodo complicato. La vittoria manca da inizio febbraio - 2-1 casalingo al Genoa -, poi il doppio ko per 0-1 con Roma e Fiorentina e il più recente 2-2 a domicilio della Lazio. Un pareggio agrodolce, col gol avversario di Karczewska arrivato nel finale dopo la provvisoria rimonta. Il Milan occupa l'ottavo posto in classifica, a -7 dalla zona qualificazione in Champions League. Necessaria una scossa per riprendere terreno ed energia, questo difficile esame può essere la grande occasione. Assenti Donolato e Zanini, tornano Gemmi e Piga, Babb e Sorelli si sono allenate in gruppo.

"Sarà una partita difficile, della cui importanza siamo consapevoli, contro un'avversaria forte", le parole alla vigilia di Suzanne Bakker. "Dovremo rimanere compatte come squadra, dimostrando le nostre qualità e dando il massimo per ottenere un buon risultato".

QUI JUVENTUS

Leggero appannamento in Serie A per le campionesse in carica: dallo 0-0 con la Lazio al sorprendente in negativo 2-2 prima della sosta con la Ternana Women, sprecando il doppio vantaggio. Terza posizione in graduatoria a quota 28 punti, già a -8 dalla vetta. Nei giorni scorsi boccata d'ossigeno per le ragazze di Mister Canzi grazie al 2-0 esterno a Firenze nell'andata delle Semifinali di Coppa Italia Women. La clamorosa novità a livello di gruppo riguarda la partenza di bomber Girelli, passata nel mercato invernale al Bay FC in California.

"Il Milan è una squadra giovane, che prova sempre a giocare e che è cambiata abbastanza a gennaio", ha detto Massimiliano Canzi. "Ci aspettiamo una partita che dobbiamo aggredire, facendo capire da subito che scenderemo in campo per vincere".

PRE-PARTITA

Finora solo l'Inter (8) ha registrato più match senza ko contro le bianconere rispetto alle rossonere nel massimo campionato: 7 (4V, 3N) come la Roma.

Tornerà a disposizione dopo la squalifica Kayleigh van Dooren, miglior marcatrice del Milan in questa Serie A con 7 gol all'attivo. Finora l'unica olandese ad aver segnato contro la Juventus nel massimo campionato è la sua compagna Dompig (3), la marcatura più recente risale proprio al 2-1 dell'andata.

DOVE VEDERLA IN TV

In Italia, Juventus-Milan sarà visibile in diretta su DAZN e RaiSport. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile on demand anche la differita integrale.

QUI SERIE A WOMEN

Come arbitro è stato designato Giacomo Rossini, della sezione di Torino. Ad assisterlo i guardalinee Fenzi-Sadikaj, il quarto ufficiale Borello e l'operatore FVS D'Ambrosio Giordano.

La 16ª giornata di Serie A Women si è aperta sabato con Parma-Genoa 1-1 e Napoli Women-Lazio 0-1. Domenica alle 12.30 Como Women-Ternana Women, alle 14.00 Juventus-Milan e alle 18.00 Roma-Fiorentina. Lunedì alle 12.00 Sassuolo-Inter.

Ecco la classifica: Roma 36; Inter 30; Juventus 28; Lazio* 27; Napoli Women* 25; Fiorentina 24; Como Women 23; Milan 21; Sassuolo 12; Ternana Women e Parma* 11; Genoa* 8. (* una partita in più)