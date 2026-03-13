Pianeta Milan
MILAN FEMMINILE

Milan Femminile, le rossonere brillano in Nazionale: segnali positivi per Bakker in vista della Juventus

Milan Femminile, segnali positivi dalla sosta Nazionali: Bakker sorride
Le rossonere tornano dalla sosta Nazionali con buone indicazioni: gol, minuti importanti e fiducia ritrovata in vista del big match contro la Juventus
Redazione PM

La sosta per le Nazionali si chiude con indicazioni incoraggianti per il Milan Femminile. Diverse rossonere sono state protagoniste con le rispettive selezioni, offrendo prestazioni convincenti e accumulando minuti importanti. Un segnale positivo per l’allenatrice Suzanne Bakker in vista del big match contro la Juventus, in programma domenica 15 marzo alle 14:00.

Milan Femminile, come sono andate le rossonere in Nazionale?

Tra le note più liete c’è Oona Sevenius. L’attaccante finlandese ha lasciato il segno nella vittoria della sua Nazionale contro la Lettonia, entrando dalla panchina e trovando il gol del momentaneo 3-0. Un'ottima notizia per il Milan, che potrà contare su una punta in fiducia al rientro dagli impegni internazionali.

LEGGI ANCHE

Accanto a lei, anche Emma Koivisto si è resa protagonista di una buona prestazione. La laterale ha disputato entrambe le gare da titolare, confermandosi uno dei punti di riferimento della selezione finlandese.

Iniezione di fiducia

Buone indicazioni sono arrivate anche dalle altre rossonere. Laura Giuliani ha difeso i pali dell’Italia nelle sfide contro Svezia e Danimarca, dimostrando affidabilità contro avversarie di alto livello. Minuti importanti anche per Ewelina Kamczyk con la Polonia, autrice di un assist nella sfida contro l’Olanda.

Prestazioni e fiducia che ora tornano a Milanello, con diverse giocatrici rientrate in buone condizioni e con il morale alto. Il Milan Femminile, adesso, può prepararsi alla sfida contro la Juventus con rinnovato entusiasmo e ambizione.

