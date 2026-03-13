Milan Femminile, segnali positivi dalla sosta Nazionali: Bakker sorride

Accanto a lei, anche Emma Koivisto si è resa protagonista di una buona prestazione. La laterale ha disputato entrambe le gare da titolare, confermandosi uno dei punti di riferimento della selezione finlandese.

Iniezione di fiducia

Buone indicazioni sono arrivate anche dalle altre rossonere. Laura Giuliani ha difeso i pali dell’Italia nelle sfide contro Svezia e Danimarca, dimostrando affidabilità contro avversarie di alto livello. Minuti importanti anche per Ewelina Kamczyk con la Polonia, autrice di un assist nella sfida contro l’Olanda.