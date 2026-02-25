All'edizione 2026 le ragazze guidate da Matteo Zago arrivano sulla scia di una bella stagione in campionato, costantemente ai piani alti di una classifica competitiva con tante squadre in corsa per un posto nelle Finali Scudetto previste a primavera inoltrata. Due delle nostre avversarie in campo nazionale - la Juventus detentrice del trofeo e la Fiorentina - saranno di scena anche al Viareggio, con il torneo che sarà completato dal Livorno , dalla Rappresentativa Under 19 della Lega Nazionale Dilettanti e dalle statunitensi del Westchester United .

Proprio queste ultime due squadre giocheranno contro il Milan nel Girone 2 (Juventus, Fiorentina e Livorno integreranno il Girone 1 ). Le gare si svolgeranno tra lunedì 9 e mercoledì 11 marzo. Le migliori dei due raggruppamenti si affronteranno nella finalissima prevista per giovedì 12 marzo. La partita si giocherà allo Stadio dei Pini di Viareggio: lo stesso scenario che ospiterà la partita inaugurale e la Finale della Viareggio Cup maschile.

"È una fase della stagione in cui si stanno consolidando le relazioni, intendo sia quelle di campo, sia quelle tra atlete". Sono le parole di Mister Zago. "Questo grazie all'impegno quotidiano delle ragazze nell'affrontare le sfide e le fatiche degli ultimi mesi, inquadrandole come opportunità per crescere individualmente e come mentalità di squadra. Insieme a un linguaggio comune sta emergendo un'idea di gioco condivisa, che deve darci consapevolezza e fiducia in vista delle avventure che ci attendono".