Milan Femminile, ancora niente vittoria: con la Lazio finisce 2-2

Dopo un primo tempo spento e con poche idee, davvero apprezzabile la reazione delle rossonere nella ripresa, capaci di ribaltare la partita e di giocare molto meglio delle avversarie. Peccato, come detto, per il contropiede che è costato il pareggio. Il punto conquistato a Roma ci porta a quota 21, la quota Champions si allontana ma all'orizzonte c'è il big-match contro la Juventus al rientro dalla sosta a metà marzo. Un'occasione per rientrare in corsa e regalarsi una grande chance.

LA CRONACA — Primo tempo difficile per le rossonere, che faticano a costruire e a servire il riferimento offensivo, Ewelina Kamczyk. La Lazio di Grassadonia opta per un pressing alto e mette in difficoltà la costruzione della formazione di Bakker, che durante la prima frazione va al tiro soltanto in due occasioni con Arrigoni e Mascarello nel finale, senza avvicinarsi alla porta difesa da Durante. Il gol invece lo trova la Lazio poco dopo la mezz'ora, con un'iniziativa personale di Le Bihan, che converge sul sinistro e incrocia battendo Giuliani. Reazione nella ripresa delle nostre, che iniziano la frazione in pressione offensiva con due tentativi di Renzotti e Mascarello.

Il gol del pari arriva al 55' con la prima rete in rossonero proprio di Kamczyk, che si avventa su un pallone vagante in piena area e mette in rete con il piatto destro. La partita, a differenza del primo tempo, diventa un monologo rossonero e al 65' ecco il gol che ribalta la partita: cross da destra di Mascarello e zampata vincente di Soffia per il 2-1. Partita in controllo fino all'82', quando una scivolata di Cernoia apre al contropiede biancoceleste, finalizzato dal gol dell'ex di Karczewska: 2-2. Nel finale, tanti errori e tanti spazi: ci provano Dompig e Cernoia, Giuliani salva due volte e finisce in parità.

IL TABELLINO — LAZIO-MILAN 2-2

LAZIO (4-3-3): Durante; Baltrip Reyes, Connolly, D'Auria, Oliviero; Monnecchi (22'st Cafferata), Benoit, Martin (22'st Simonetti); Visentin (10'st Karczweska), Piemonte, Le Bihan. A disp.: Karresmaa, Bacić; Cesarini, Mancuso, Mesjasz, Simonetti. All.: Grassadonia.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Keijzer; Arrigoni, Mascarello (36'st Cernoia), Grimshaw; Park, Kamczyk (15'st Dompig), Renzotti (41'st Kyvåg). A disp.: Estévez, Tornaghi; Appiah, Sesay, Stokić. All.: Bakker.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Gol: 32' Le Bihan (L), 10'st Kamczyk (M), 20'st Soffia (M), 37'st Karczewska (L).

Ammoniti: 4'st D'Auria (L), 33'st Simonetti (L).