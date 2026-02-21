Milan Femminile, ancora niente vittoria: con la Lazio finisce 2-2

Pianeta Milan
Serie A Women, Lazio-Milan finisce 2-2: la vittoria manca da tre partite

Pareggio che sa di beffa per il Milan Femminile in Serie A Women: con la Lazio finisce 2-2. Ecco il resoconto della gara
Redazione

Ancora niente vittoria per il Milan Femminile di Suzanne Bakker. Contro la Lazio, 15^ giornata di Serie A Women, le rossonere hanno pareggiato dopo una grande reazione di cuore nel secondo tempo. Con questo 2-2, la rincorsa per i primi tre posti della classifica rimane molto complicata. Di seguito, il resoconto del match.

(fonte acmilan.com) - Un pareggio esterno per le rossonere di Coach Bakker, che in casa della Lazio portano a casa un 2-2 in una partita contraddistinta da rimonta e contro-rimonta. Sotto dopo la prima frazione, per via del gol di Le Bihan, nella ripresa arriva la nostra risposta con la prima rete rossonera di Kamczyk e il sigillo del 2-1 di Soffia. La beffa arriva negli ultimi minuti, quando un contropiede biancoceleste viene finalizzato da Karczewska per il 2-2 finale. La nota positiva per la formazione di Bakker è aver interrotto la serie di due sconfitte consecutive, ma resta il rammarico per non aver centrato una vittoria che sarebbe stata molto importante.

Dopo un primo tempo spento e con poche idee, davvero apprezzabile la reazione delle rossonere nella ripresa, capaci di ribaltare la partita e di giocare molto meglio delle avversarie. Peccato, come detto, per il contropiede che è costato il pareggio. Il punto conquistato a Roma ci porta a quota 21, la quota Champions si allontana ma all'orizzonte c'è il big-match contro la Juventus al rientro dalla sosta a metà marzo. Un'occasione per rientrare in corsa e regalarsi una grande chance.

—  

Primo tempo difficile per le rossonere, che faticano a costruire e a servire il riferimento offensivo, Ewelina Kamczyk. La Lazio di Grassadonia opta per un pressing alto e mette in difficoltà la costruzione della formazione di Bakker, che durante la prima frazione va al tiro soltanto in due occasioni con Arrigoni e Mascarello nel finale, senza avvicinarsi alla porta difesa da Durante. Il gol invece lo trova la Lazio poco dopo la mezz'ora, con un'iniziativa personale di Le Bihan, che converge sul sinistro e incrocia battendo Giuliani. Reazione nella ripresa delle nostre, che iniziano la frazione in pressione offensiva con due tentativi di Renzotti e Mascarello.

Il gol del pari arriva al 55' con la prima rete in rossonero proprio di Kamczyk, che si avventa su un pallone vagante in piena area e mette in rete con il piatto destro. La partita, a differenza del primo tempo, diventa un monologo rossonero e al 65' ecco il gol che ribalta la partita: cross da destra di Mascarello e zampata vincente di Soffia per il 2-1. Partita in controllo fino all'82', quando una scivolata di Cernoia apre al contropiede biancoceleste, finalizzato dal gol dell'ex di Karczewska: 2-2. Nel finale, tanti errori e tanti spazi: ci provano Dompig e Cernoia, Giuliani salva due volte e finisce in parità.

LAZIO-MILAN 2-2

LAZIO (4-3-3): Durante; Baltrip Reyes, Connolly, D'Auria, Oliviero; Monnecchi (22'st Cafferata), Benoit, Martin (22'st Simonetti); Visentin (10'st Karczweska), Piemonte, Le Bihan. A disp.: Karresmaa, Bacić; Cesarini, Mancuso, Mesjasz, Simonetti. All.: Grassadonia.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Keijzer; Arrigoni, Mascarello (36'st Cernoia), Grimshaw; Park, Kamczyk (15'st Dompig), Renzotti (41'st Kyvåg). A disp.: Estévez, Tornaghi; Appiah, Sesay, Stokić. All.: Bakker.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Gol: 32' Le Bihan (L), 10'st Kamczyk (M), 20'st Soffia (M), 37'st Karczewska (L).

Ammoniti: 4'st D'Auria (L), 33'st Simonetti (L).

