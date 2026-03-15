Milan Femminile, la soddisfazione di Bakker: 'Questa è la mentalità giusta'

"C’è un po’ di delusione per non essere riuscite a segnare ancora, soprattutto considerando quanto la squadra abbia lottato anche nel secondo tempo e quanto supporto abbiamo avuto. Bisogna però riconoscere lo spirito di sacrificio e di lotta mostrato da tutte, in ogni posizione in campo. La mentalità è stata quella giusta: non parte solo dalle giocatrici in campo o da chi entra dalla panchina, ma anche dai tifosi. Tutti sono stati coinvolti e hanno contribuito a questa vittoria".