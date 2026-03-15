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Milan Femminile, Bakker dopo la vittoria contro la Juventus: “Grande spirito di sacrificio da parte di tutte”

Milan Femminile, la soddisfazione di Bakker: 'Questa è la mentalità giusta'
Suzan Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha commentato la vittoria delle rossonere al termine del match contro la Juventus: queste le sue parole
Redazione PM

Il Milan Femminile ha sconfitto la Juventus per 1-0 nella 16ª giornata di Serie A Women, decisiva la rete di Thea Kyvag, arrivata al 49' minuto. Al termine del match, l'allenatrice rossonera Suzanne Bakker si è presentata davanti ai giornalisti per rispondere ad alcune domande. Di seguito, le sue parole.

Milan Femminile, le parole di Bakker

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"Onestamente mi aspettavo questo tipo di partita. Anche in difesa abbiamo mostrato qualcosa di diverso nel modo di stare in campo. Era quello che ci aspettavamo e si è visto anche nel modo in cui abbiamo giocato, con molta energia, forza e una grande voglia di vincere questa partita. Nel primo tempo abbiamo creato tre grandi occasioni".

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"C’è un po’ di delusione per non essere riuscite a segnare ancora, soprattutto considerando quanto la squadra abbia lottato anche nel secondo tempo e quanto supporto abbiamo avuto. Bisogna però riconoscere lo spirito di sacrificio e di lotta mostrato da tutte, in ogni posizione in campo. La mentalità è stata quella giusta: non parte solo dalle giocatrici in campo o da chi entra dalla panchina, ma anche dai tifosi. Tutti sono stati coinvolti e hanno contribuito a questa vittoria".

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