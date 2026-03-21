Milan-Torino 3-2 (90'), tre punti d'oro per il Diavolo: decisivi Rabiot e Fofana

Milan-Torino è appena finita la sfida allo stadio 'San Siro' tra i rossoneri di Allegri e i granata di D'Aversa. Ecco il racconto del secondo tempo della partita

Triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau: è da poco terminata la sfida tra il Milan e il Torino partita valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Gara intensa quella che si è giocata allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco quanto successo nel secondo tempo (qui il racconto del primo tempo) della sfida tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i granata di Roberto D'Aversa.