Milan-Torino 3-2 (90'), tre punti d'oro per il Diavolo: decisivi Rabiot e Fofana

Arriva il gol del Milan al 54': bella azione con Modric che mette un filtrante perfetto per Pulisic. Cross in mezzo per Rabiot che a due passi non sbaglia. 56' gol del Milan: palla al centro di Athekame per Fofana che è solissimo in area di rigore e finalmente non sbaglia. 3-1 dei rossoneri con una partenza fenomenale del Diavolo. 60' è un Milan indiavolato che corre a mille all'ora, dimenticato completamente un primo tempo pessimo.
Grande parata di Maignan con il piede sulla girata in area di Simeone. Qualche minuti di disattenzione per il Milan che perde un paio di palloni pesanti. Un quarto d'ora alla fine ritmo calato da parte del Milan con il Torino che spinge e cerca di riaprire la partita. Torna in campo dopo mesi Santiago Gimenez. 80' grande palla di Saelemaekers per l'inserimento di Ricci: tiro forte sul primo palo e bella parata di Paleari. Controllo VAR di Fourneau per un possibile fallo di Pavlovic su Simeone in area di rigore del Milan. Rigore per i granata. Rigore molto, molto dubbio (Allegri reagisce così). Vlasic non sbaglia, partita riaperta. 5 minuti di recupero. Contropiede nel recupero di Nkunku e Ricci: tiro deviato da Paleari in corner del centrocampista rossonero. Tre punti d'oro per il Diavolo che si riprende il secondo posto in attesa dello scontro diretto a Pasquetta contro il Napoli.
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