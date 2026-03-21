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MILAN-TORINO

Milan-Torino 3-2 (90′), decisivo Athekame a sorpresa. Allegri sbotta per il rigore

Milan-Torino 3-2 (90'), tre punti d'oro per il Diavolo: decisivi Rabiot e Fofana
Milan-Torino è appena finita la sfida allo stadio 'San Siro' tra i rossoneri di Allegri e i granata di D'Aversa. Ecco il racconto del secondo tempo della partita
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau: è da poco terminata la sfida tra il Milan e il Torino partita valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Gara intensa quella che si è giocata allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco quanto successo nel secondo tempo (qui il racconto del primo tempo) della sfida tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i granata di Roberto D'Aversa.

Milan-Torino 3-2, il secondo tempo

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Inizia il secondo tempo di Milan-Torino e Allegri cambia subito mettendo Athekame al posto di un Tomori ammonito e gravemente insufficiente nel primo tempo. A un primo impatto sembra che Athekame sia entrato per giocare da braccetto della difesa in fase difensiva e largo a destra in fase di possesso palla. Milan entrato con un atteggiamento più offensivo rispetto al primo tempo. 50' bella occasione per il Milan: tiro di Athekame deviato. La palla si impenna tira anche Bartesaghi: deviato va fuori di poco.  Cross di Modric troppo corto. Milan che gioca molto meglio ora: con il 4-3-3 in fase offensiva c'è più spinta in attacco rispetto ai primi 45 minuti di gioco.

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Arriva il gol del Milan al 54': bella azione con Modric che mette un filtrante perfetto per Pulisic. Cross in mezzo per Rabiot che a due passi non sbaglia. 56' gol del Milan: palla al centro di Athekame per Fofana che è solissimo in area di rigore e finalmente non sbaglia. 3-1 dei rossoneri con una partenza fenomenale del Diavolo. 60' è un Milan indiavolato che corre a mille all'ora, dimenticato completamente un primo tempo pessimo.

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Grande parata di Maignan con il piede sulla girata in area di Simeone. Qualche minuti di disattenzione per il Milan che perde un paio di palloni pesanti. Un quarto d'ora alla fine ritmo calato da parte del Milan con il Torino che spinge e cerca di riaprire la partita. Torna in campo dopo mesi Santiago Gimenez. 80' grande palla di Saelemaekers per l'inserimento di Ricci: tiro forte sul primo palo e bella parata di Paleari. Controllo VAR di Fourneau per un possibile fallo di Pavlovic su Simeone in area di rigore del Milan. Rigore per i granata. Rigore molto, molto dubbio (Allegri reagisce così). Vlasic non sbaglia, partita riaperta. 5 minuti di recupero. Contropiede nel recupero di Nkunku e Ricci: tiro deviato da Paleari in corner del centrocampista rossonero. Tre punti d'oro per il Diavolo che si riprende il secondo posto in attesa dello scontro diretto a Pasquetta contro il Napoli.

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