Milan-Torino 1-1 (45'): Simeone risponde a Pavlovic, pessimo primo tempo

20 minuti e il Milan non riesce a incidere sulla partita: zero occasioni da gol create da parte dei rossoneri. Gara statica nella seconda parte del primo tempo: ritmi bassi, pochissimi spazi e tanti errori per la squadra di Allegri. Primo terzo di partita andato via con il Diavolo che non ha creato nulla, molto meglio il Torino. 36' prima azione vera del Milan: uno due Rabiot-Fofana e bordata dell'ex Juve da fuori area, bravo Paleari. 37' il Milan stappa una partita bloccatissima: tiro al volo di Pavlovic con il sinistro dalla trequarti imparabile per Paleari. Grande gol del difensore. Risponde subito il Torino con Zapata che salta Tomori: bravo Maignan a chiudere lo specchio. 1-1 del Torino al 44': tiro di Vlasic parato sul palo da Maignan. La palla rimane lì e Simeone non sbaglia. Finisce 1-1 un bruttissimo primo tempo da parte del Milan.
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