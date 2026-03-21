Milan-Torino 1-1 (45'): Simeone risponde a Pavlovic, pessimo primo tempo

E' da pochi istanti finito il primo tempo della partita tra Milan e Torino che si sta giocando allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco il racconto della sfida

Emiliano Guadagnoli Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 18:50)

Milan-Torino, partita che si sta giocando allo stadio 'San Siro' di Milano. E' da pochi istanti finito il primo tempo della sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco quanto è successo tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i granata di Roberto D'Aversa.