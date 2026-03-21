PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Torino 1-1 (45′): Simeone risponde a Pavlovic, ma pessimo primo tempo del Diavolo

MILAN-TORINO

Milan-Torino 1-1 (45′): Simeone risponde a Pavlovic, ma pessimo primo tempo del Diavolo

Milan-Torino 1-1 (45'): Simeone risponde a Pavlovic, pessimo primo tempo
E' da pochi istanti finito il primo tempo della partita tra Milan e Torino che si sta giocando allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco il racconto della sfida
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Torino, partita che si sta giocando allo stadio 'San Siro' di Milano. E' da pochi istanti finito il primo tempo della sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco quanto è successo tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i granata di Roberto D'Aversa.

Milan-Torino 1-1, il racconto del primo tempo

—  

Inizia il primo tempo di Milan-Torino con i rossoneri che spingono subito in avanti. Al terzo minuto sono i granata a conquistarsi il primo corner della partita. Angolo giocato corto dalla squadra di D'Aversa che si conclude con un nulla di fatto. Al sesto risponde il Milan conquistando anche lui un corner su una buona iniziativa di Rabiot: bel cross di Bartesaghi, ma Pavlovic da ottima posizione non trova la porta di testa. Nono minuto giallo per Tomori che stende un giocatore del Torino partito in contropiede. Partito decisamente meglio il Torino nei primi dieci minuti della partita con il Milan che non riesce a creare molto in attacco. 12' altro angolo per i granata: gira Simeone di testa troppo alto. Torino ancora pericoloso: cross al centro Vlasic anticipa De Winter e Maignan, ma tira fuori. 15' Torino nettamente superiore: i granata arrivano sempre primi sui palloni vaganti e il Milan è in netta difficoltà. Ismajli di testa su un altro corner, Maignan la manda sopra la traversa.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Torino di Serie A, segui LIVE la partita da San Siro>>>

20 minuti e il Milan non riesce a incidere sulla partita: zero occasioni da gol create da parte dei rossoneri. Gara statica nella seconda parte del primo tempo: ritmi bassi, pochissimi spazi e tanti errori per la squadra di Allegri. Primo terzo di partita andato via con il Diavolo che non ha creato nulla, molto meglio il Torino. 36' prima azione vera del Milan: uno due Rabiot-Fofana e bordata dell'ex Juve da fuori area, bravo Paleari. 37' il Milan stappa una partita bloccatissima: tiro al volo di Pavlovic con il sinistro dalla trequarti imparabile per Paleari. Grande gol del difensore. Risponde subito il Torino con Zapata che salta Tomori: bravo Maignan a chiudere lo specchio. 1-1 del Torino al 44': tiro di Vlasic parato sul palo da Maignan. La palla rimane lì e Simeone non sbaglia. Finisce 1-1 un bruttissimo primo tempo da parte del Milan.

Leggi anche
Milan, Ferrara: “Il problema del Torino è sempre stato la difesa, ma ora con...
Milan-Torino, Hernanes: “Se Leao aveva un fastidio Allegri ha fatto bene a farlo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA