ECCO COME E DOVE VEDERE MILAN-TORINO IN DIRETTA TV O STREAMING
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Milan-Torino di Serie A in diretta: le formazioni e dove vederla | Live News
+++ MILAN-TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci (Fofana), Estupiñán, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati (İlkhan), Gineitis, Obrador; Vlašić; Simeone, Zapata (Adams). A disposizione: Israel, Siviero, Nkounkou, Marianucci, Maripán, Tamèze, Lazaro, Anjorin, Casadei, Ilić, İlkhan (Prati), Biraghi, Adams (Zapata), Kulenović. Allenatore: D'Aversa.
+++ MILAN-TORINO LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++
Massimiliano Allegri, alla vigilia di Milan-Torino, ha parlato chiaro alla sua squadra: non vuole vedere altri cali di tensione dopo Roma
Rafael Leão non è stato convocato per Milan-Torino, partita della 30^ giornata di Serie A in programma oggi pomeriggio a 'San Siro'
MILAN-TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI: ALLEGRI NE CAMBIA TRE, D'AVERSA CON IL TANDEM D'ATTACCO | VIDEO
Le probabili formazioni di Massimiliano Allegri e Roberto D'Aversa per Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026
Ecco le probabili formazioni di Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026, secondo i quotidiani sportivi di oggi
In Milan-Torino di questo pomeriggio a 'San Siro', i rossoneri scenderanno in campo con la nuova quarta maglia per la stagione 2025-2026
Oggi alle 18:00 a San Siro si disputerà Milan-Torino, 30^ giornata di Serie A. Dove seguire in diretta tv e streaming la gara dei rossoneri
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
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