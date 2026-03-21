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Milan-Torino, dopo due mesi tornerà titolare Füllkrug: una chance per il gol del riscatto in tutti i sensi

Füllkrug, è la tua grande chance: un gol contro il Torino per 'riprendersi' il Milan
Contro il Torino, partita della 30esima giornata di Serie A di oggi alle ore 18:00 a 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri darà spazio in campo dal 1' a Niclas Füllkrug, classe 1993, centravanti tedesco giunto in prestito dal West Ham
Daniele Triolo Redattore 

Il Napoli di Antonio Conte ha vinto a Cagliari con un gol di Scott McTominay, portandosi a quota 62 punti in classifica: secondo posto, a 6 punti di distanza dall'Inter che, domani sera, sarà impegnata al 'Franchi' di Firenze contro la Fiorentina. Scavalcato, quindi, il Milan di Massimiliano Allegri, che giocherà nel pomeriggio odierno (ore 18:00) a 'San Siro' contro il Torino di Roberto D'Aversa, che da poche settimane guida la squadra granata al posto di Marco Baroni.

Milan, contro il Torino spazio a Füllkrug

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Allegri, che già dovrà rinunciare a Matteo Gabbia e Ruben Loftus-Cheek in difesa e a centrocampo, ha perso - 'last minute' - anche Rafael Leão. L'attaccante portoghese si è dovuto fermare per il riacutizzarsi del solito fastidio all'adduttore destro e, pertanto, non giocherà. Fortunatamente, niente lesioni per lui: tornerà in campo presto, molto probabilmente dopo la sosta, per il big match dello stadio 'Diego Armando Maradona' contro il Napoli.

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Al posto di Leão, in Milan-Torino del pomeriggio, scenderà in campo Niclas Füllkrug. Per l'attaccante tedesco, classe 1993, sarà appena la seconda presenza da titolare da quando, il 2 gennaio scorso, è arrivato in rossonero con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal West Ham. La prima e unica presenza dal 1' per 'Fülle' è datata 11 gennaio, in Fiorentina-Milan 1-1, in cui - dopo aver preso un brutto pestone sul dito - disputò anche una buona prestazione.

Solo un gol finora, due mesi fa contro il Lecce

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Si ricordano i due potenziali assist per Christian Pulisic, che sprecò tutto davanti alla porta di David De Gea. In totale, finora, Füllkrug ha disputato appena 359' in 13 partite con il Milan e ha realizzato un solo gol, il 18 gennaio scorso, a 'San Siro', in Milan-Lecce 1-0. Un colpo di testa decisivo per i tre punti, sul pregevole cross dalla destra di Alexis Saelemaekers. A lui, oggi, Allegri chiede un altro cenno di vita sotto porta per portare a casa una vittoria importante.

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I tifosi del Milan si augurano lo stesso, per alimentare ancora per un po' almeno i sogni Scudetto del Diavolo. E Füllkrug, ovviamente, si augura di poter sfruttare al meglio la chance concessagli da Allegri due mesi dopo l'ultima volta: soltanto a suon di gol e di prestazioni convincenti, infatti, potrà guadagnarsi la conferma in rossonero anche per gli anni (tre) a venire. Una conferma che, obiettivamente, ad oggi sembra altamente improbabile. Ma nel calcio, si sa, tutto è possibile.

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