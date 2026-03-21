Al posto di Leão, in Milan-Torino del pomeriggio, scenderà in campo Niclas Füllkrug. Per l'attaccante tedesco, classe 1993, sarà appena la seconda presenza da titolare da quando, il 2 gennaio scorso, è arrivato in rossonero con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal West Ham. La prima e unica presenza dal 1' per 'Fülle' è datata 11 gennaio, in Fiorentina-Milan 1-1, in cui - dopo aver preso un brutto pestone sul dito - disputò anche una buona prestazione.
Solo un gol finora, due mesi fa contro il Lecce—
Si ricordano i due potenziali assist per Christian Pulisic, che sprecò tutto davanti alla porta di David De Gea. In totale, finora, Füllkrug ha disputato appena 359' in 13 partite con il Milan e ha realizzato un solo gol, il 18 gennaio scorso, a 'San Siro', in Milan-Lecce 1-0. Un colpo di testa decisivo per i tre punti, sul pregevole cross dalla destra di Alexis Saelemaekers. A lui, oggi, Allegri chiede un altro cenno di vita sotto porta per portare a casa una vittoria importante.
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I tifosi del Milan si augurano lo stesso, per alimentare ancora per un po' almeno i sogni Scudetto del Diavolo. E Füllkrug, ovviamente, si augura di poter sfruttare al meglio la chance concessagli da Allegri due mesi dopo l'ultima volta: soltanto a suon di gol e di prestazioni convincenti, infatti, potrà guadagnarsi la conferma in rossonero anche per gli anni (tre) a venire. Una conferma che, obiettivamente, ad oggi sembra altamente improbabile. Ma nel calcio, si sa, tutto è possibile.
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