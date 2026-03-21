Il Napoli di Antonio Conte ha vinto a Cagliari con un gol di Scott McTominay , portandosi a quota 62 punti in classifica : secondo posto, a 6 punti di distanza dall 'Inter che, domani sera, sarà impegnata al 'Franchi' di Firenze contro la Fiorentina . Scavalcato, quindi, il Milan di Massimiliano Allegri , che giocherà nel pomeriggio odierno ( ore 18:00 ) a 'San Siro' contro il Torino di Roberto D'Aversa , che da poche settimane guida la squadra granata al posto di Marco Baroni .

Milan, contro il Torino spazio a Füllkrug

Allegri, che già dovrà rinunciare a Matteo Gabbia e Ruben Loftus-Cheek in difesa e a centrocampo, ha perso - 'last minute' - anche Rafael Leão. L'attaccante portoghese si è dovuto fermare per il riacutizzarsi del solito fastidio all'adduttore destro e, pertanto, non giocherà. Fortunatamente, niente lesioni per lui: tornerà in campo presto, molto probabilmente dopo la sosta, per il big match dello stadio 'Diego Armando Maradona' contro il Napoli.