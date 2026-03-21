Cardinale, che come si ricorderà in uno dei suoi primi discorsi da maggiore azionista rossonero disse di voler emulare - in quanto a trofei vinti - Silvio Berlusconi, il proprietario più vincente della storia del Diavolo, ha fatto poi una parziale marcia indietro con le due dichiarazioni al 'FT'.
"Tutti mi vedono come il nuovo Berlusconi. Ma l'ultima cosa che farò ..."—
"Tutti mi vedono come il nuovo Berlusconi e si aspettano che spenda senza limiti. L’ultima cosa che farò è venire qui solo perché sono ricco e comportarmi da tifoso. Ma non continuerei a essere richiamato in questi ecosistemi se fossi uno che arriva sparando a zero, distruggendo tutto e comportandosi da arrogante".
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Chiosa con due parole sulla costruzione del nuovo stadio di Milano, che il suo Milan sta portando avanti con l'Inter e con il suo auspicio sui cambiamenti da apportare nell'intero sistema calcio italiano: "Sto costruendo uno stadio. Negli Stati Uniti potrei farlo nel sonno, qui non è il mio ecosistema: ci sono barriere linguistiche, politiche e culturali. Il mio obiettivo è sedermi con Giorgia Meloni o chiunque altro e costruire insieme un piano per rilanciare la Serie A".
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