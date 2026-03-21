Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Cardinale: “Vorrei fiducia. Stadio? Negli USA potrei farlo nel sonno. Qui …”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Cardinale: “Vorrei fiducia. Stadio? Negli USA potrei farlo nel sonno. Qui …”

Milan, Cardinale: 'Vorrei fiducia. Stadio? Negli USA potrei farlo nel sonno. Qui ...'
Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha parlato così nelle ultime ore al 'Financial Times': ha invocato fiducia da parte dei tifosi rossoneri e rilasciato alcune dichiarazioni sul tema nuovo stadio
Daniele Triolo Redattore 

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird con cui è ufficialmente proprietario del Milan dall'agosto 2022, ha rilasciato - nelle scorse ore - alcune, interessanti dichiarazioni al 'Financial Times'. Cardinale, per l'occasione, ha voluto portare all'attenzione di tutti un'importante riflessione.

Milan, le parole di Cardinale al 'Financial Times'

—  

"Negli ultimi tre anni in Italia ho affrontato qualcosa che non avevo mai visto. Non riesco nemmeno a prendere parola senza che mi chiedano: la squadra è davvero tua o di Elliott? È assurdo. È frustrante. Vorrei che mi venisse riconosciuta fiducia, che tengo a questo club, a questa città e a questo Paese … ma ho capito che devo dimostrarlo".

LEGGI ANCHE

Cardinale, che come si ricorderà in uno dei suoi primi discorsi da maggiore azionista rossonero disse di voler emulare - in quanto a trofei vinti - Silvio Berlusconi, il proprietario più vincente della storia del Diavolo, ha fatto poi una parziale marcia indietro con le due dichiarazioni al 'FT'.

"Tutti mi vedono come il nuovo Berlusconi. Ma l'ultima cosa che farò ..."

—  

"Tutti mi vedono come il nuovo Berlusconi e si aspettano che spenda senza limiti. L’ultima cosa che farò è venire qui solo perché sono ricco e comportarmi da tifoso. Ma non continuerei a essere richiamato in questi ecosistemi se fossi uno che arriva sparando a zero, distruggendo tutto e comportandosi da arrogante".

LEGGI ANCHE: Leão assente per infortunio in Milan-Torino: oggi gli esami. Chi al suo posto? Allegri sorprende tutti >>>

Chiosa con due parole sulla costruzione del nuovo stadio di Milano, che il suo Milan sta portando avanti con l'Inter e con il suo auspicio sui cambiamenti da apportare nell'intero sistema calcio italiano: "Sto costruendo uno stadio. Negli Stati Uniti potrei farlo nel sonno, qui non è il mio ecosistema: ci sono barriere linguistiche, politiche e culturali. Il mio obiettivo è sedermi con Giorgia Meloni o chiunque altro e costruire insieme un piano per rilanciare la Serie A".

Leggi anche
Leao assente per infortunio in Milan-Torino: oggi gli esami. Chi al suo posto? Allegri sorprende...
Di Stefano: “Milan, in attacco c’è un problema. Hai bisogno di giocatori come...

© RIPRODUZIONE RISERVATA