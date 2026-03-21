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Di Stefano: “Leao è uno dei più amati nello spogliatoio del Milan: bravissimo ragazzo, molto tenero”

Di Stefano: 'Leao è uno dei più amati nello spogliatoio del Milan: bravissimo ragazzo, molto tenero'
Il giornalista sportivo Peppe Di Stefano, in collegamento per 'Sky Sport' da Milanello, ha parlato di Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999 che salterà Milan-Torino per il riacutizzarsi del solito fastidio all'adduttore destro
Daniele Triolo Redattore 

Rafael Leao salterà Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 a 'San Siro', per il riacutizzarsi del solito fastidio all'adduttore destro; quel principio di pubalgia che lo affligge da tre mesi lo costringerà a fermarsi.

Milan, Di Stefano su Leao: "È quasi più contento quando segnano i compagni"

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Intanto, però, della figura di Leao e dei suoi rapporti all'interno nello spogliatoio del Milan, soprattutto alla luce della recente, animata, discussione con Christian Pulisic per quanto accaduto in campo all'Olimpico di Roma contro la Lazio, ha parlato il giornalista sportivo Peppe Di Stefano, in collegamento da Milanello per 'Sky Sport'.

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"Su quello che ti dico sono abbastanza certo: Leao è uno dei giocatori più amati nello spogliatoio del Milan, perché Leao è un bravissimo ragazzo, un ragazzo molto tenero - ha sottolineato subito Di Stefano -. Non sto parlando di calcio, sto parlando proprio di rapporti umani".

"Pulisic non la passa a Leao perché non lo vede. Ma non credo nei cattivi rapporti"

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"Leao, per assurdo, è quasi più contento quando segnano i compagni - ha evidenziato il cronista di 'Sky Sport' -: ti accorgi che quando segna lui esulta ma quando segna un compagno esulta ancora di più e lo esalta anche sui social perché ormai è diventata la piattaforma dove si fa vedere anche la felicità o l’infelicità".

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Di Stefano ha poi chiosato: : "Da questo punto di vista, e sono certo, è così: c'è un grande legame con lo spogliatoio. Pulisic è chiaro che non la passa a Leao perché non lo vede, perché magari in questo momento che non fa gol da 85 giorni ha voglia di andare lui a concludere in porta e quindi magari aveva più lo sguardo mirato alla porta: non credo che ci siano cattivi rapporti, assolutamente. Infatti hanno pace immediatamente il giorno dopo".

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