"Su quello che ti dico sono abbastanza certo: Leao è uno dei giocatori più amati nello spogliatoio del Milan, perché Leao è un bravissimo ragazzo, un ragazzo molto tenero - ha sottolineato subito Di Stefano -. Non sto parlando di calcio, sto parlando proprio di rapporti umani".

"Pulisic non la passa a Leao perché non lo vede. Ma non credo nei cattivi rapporti" — "Leao, per assurdo, è quasi più contento quando segnano i compagni - ha evidenziato il cronista di 'Sky Sport' -: ti accorgi che quando segna lui esulta ma quando segna un compagno esulta ancora di più e lo esalta anche sui social perché ormai è diventata la piattaforma dove si fa vedere anche la felicità o l’infelicità".

Di Stefano ha poi chiosato: : "Da questo punto di vista, e sono certo, è così: c'è un grande legame con lo spogliatoio. Pulisic è chiaro che non la passa a Leao perché non lo vede, perché magari in questo momento che non fa gol da 85 giorni ha voglia di andare lui a concludere in porta e quindi magari aveva più lo sguardo mirato alla porta: non credo che ci siano cattivi rapporti, assolutamente. Infatti hanno pace immediatamente il giorno dopo".