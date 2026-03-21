PIANETAMILAN i nostri video Milan-Torino, le probabili formazioni: Allegri ne cambia tre, D’Aversa con il tandem d’attacco
FORMAZIONI
Milan-Torino, le probabili formazioni: Allegri ne cambia tre, D’Aversa con il tandem d’attacco
Le probabili formazioni di Massimiliano Allegri e Roberto D'Aversa per Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026
Ecco, nel video di 'GazzettaTV', le probabili formazioni di Massimiliano Allegri e Roberto D'Aversa per Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma oggi pomeriggio, alle ore 18:00, a 'San Siro'. I rossoneri recuperano Adrien Rabiot dopo la squalifica e rilanciano Davide Bartesaghi, ma perdono per infortunio Rafael Leão. I granata con una coppia pesante in attacco