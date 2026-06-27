Giornata piena di novità e di indiscrezioni di calciomercato in Casa Milan. Dalla Spagna arrivano voci su un presunto interesse di una big di Liga per Morten Hjulmand, uno dei principali obiettivi del club rossonero per rinforzare il centrocampo. Il Diavolo corre ai ripari puntando un altro mediano che negli ultimi mesi fatica a trovare spazio al Barcellona. Emergono ulteriori dettagli anche sulla trattativa da record che ha portato Gonçalo Ramos in Italia. Nel frattempo, direttamente dal Mondiale, Adrien Rabiot ha svelato alcuni indizi interessanti sul suo futuro.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

L'Atletico Madrid piomba su Hjulmand

L'arrivo dialha acceso i radar del Milan su Morten Hjulmand, perno e capitano dellocon cui il tecnico lusitano ha già lavorato in Portogallo. Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo 'Marca', tuttavia in pole position sul calciatore sembrerebbe essercidel Cholo Simeone.

La maggiore disponibilità economica del club spagnolo e il blasone della Champions League potrebbero spingere Hjulmand verso Madrid. Non è da escludere, però, che il legame con Amorim possa favorire il sorpasso del Milan nei confronti dei 'Colchoneros'.

Milan, occhi su Marc Casadó del Barcellona

Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, il super agente portoghese Jorge Mendes avrebbe propostoalapprofittando dei dialoghi quotidiani avviati per la chiusura dell'affare Ramos. La richiesta deldovrebbe partire da una base diuna cifra accessibile per le casse del club rossonero.

Il Milan non è l'unico club ad aver preso informazioni sul centrocampista del Barcellona. Per Casadó si sono mossi alcuni club in Portogallo e in Spagna, tra cui in particolare il Betis Siviglia. Prima di affondare il colpo, inoltre, la dirigenza del club rossonero dovrà riuscire a piazzare Fofana e Loftus-Cheek, destinati all’addio, ma su cui ancora non si registrano offerte ufficiali.

Tutti i dettagli dell'affare Gonçalo Ramos

Ilha appena chiuso l'acquisto più oneroso della sua storia. Il proprietarioha deciso di investire la cifra record diper strappare Gonçalo Ramos al Paris-Saint Germain. Una cifra che supera di gran lunga i 49 milioni spesi per acquistare Rafael Leao dal Lille nel 2019, che fino ad oggi rappresentava

Qui sotto potete trovare un video contenente le migliori giocate e i migliori gol di Gonçalo Ramos con le maglie di PSG, Benfica e Portogallo.

Milan, l'annuncio di Rabiot sul suo futuro

Intercettato in zona mista al termine diha parlato per la prima volta del suo. "Ora penso al Mondiale, poi vediamo", ha detto il centrocampista francese ai microfoni di 'SportMediaset'. Una dichiarazione che, ma che conferma le voci di una permanenza altutt'altro che scontata. In questo senso, le recenti telefonate dipotrebbero influenzare la decisione del giocatore.