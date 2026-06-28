Negli ultimi giorni, alcune voci dall'Inghilterra accostavano con insistenza il nome di Amad Diallo al Milan. Il tramite della presunta operazione sarebbe Ruben Amorim, che ha già avuto a che fare con il talento ivoriano classe 2002 al tempo del Manchester United. A mettere in chiaro le cose, come al solito, ci ha pensato Matteo Moretto.

I numeri di Diallo con Amorim

Calciomercato Milan, Moretto fa chiarezza su Diallo

“Oltre a Ugarte, si sta facendo con forza anche il nome di Amad Diallo. L'ex Atalanta ha fatto benissimo al Manchester United proprio con Amorim, di cui era un vero e proprio pupillo. Ad oggi, però, ci dicono che lo United non abbia alcuna intenzione di cederlo. Lo considerano un giocatore chiave per il futuro. Magari partirà qualcun altro, ma Diallo al momento è blindatissimo, nonostante Amorim lo stimi tantissimo e lo consideri uno dei migliori talenti in Europa”.

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