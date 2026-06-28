Amad Diallò accostato con insistenza al Milan: Matteo Moretto fa chiarezza sul presunto obiettivo di mercato dei rossoneri
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Negli ultimi giorni, alcune voci dall'Inghilterra accostavano con insistenza il nome di Amad Diallo al Milan. Il tramite della presunta operazione sarebbe Ruben Amorim, che ha già avuto a che fare con il talento ivoriano classe 2002 al tempo del Manchester United. A mettere in chiaro le cose, come al solito, ci ha pensato Matteo Moretto.
I numeri di Diallo con AmorimNei 14 mesi di Ruben Amorim alla guida del Manchester United, Diallo è stato uno dei giocatori più impiegati dal tecnico portoghese. Sotto la guida del nuovo allenatore del Milan, l'esterno d'attacco ivoriano ha collezionato 10 gol e 11 assist in 43 presenze per un totale di 3255 minuti in campo. La somma di 21 tra reti e assist lo rendono il secondo giocatore più prolifico della gestione Amorim ai 'Red Devils'. Sopra di lui soltanto Bruno Fernandes con 20 gol e 19 assist.
Calciomercato Milan, Moretto fa chiarezza su DialloIntervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Moretto ha fatto chiarezza sul presunto interesse del Milan per Diallo.
“Oltre a Ugarte, si sta facendo con forza anche il nome di Amad Diallo. L'ex Atalanta ha fatto benissimo al Manchester United proprio con Amorim, di cui era un vero e proprio pupillo. Ad oggi, però, ci dicono che lo United non abbia alcuna intenzione di cederlo. Lo considerano un giocatore chiave per il futuro. Magari partirà qualcun altro, ma Diallo al momento è blindatissimo, nonostante Amorim lo stimi tantissimo e lo consideri uno dei migliori talenti in Europa”.
I veri obiettivi di mercato del MilanDopo l'acquisto di Goncalo Ramos, Amorim ha chiesto alla proprietà l'acquisto di due difensori, due centrocampisti e un jolly offensivo. I principali candidati per il reparto arretrato sono Antonio Silva e Tiago Gabriel, mentre per quanto riguarda la mediana i nomi in pole sono quelli di Morten Hjulmand e Marc Casadó. Più complicato fare una previsione per la mezza punta, ma alcune indiscrezioni rivelate dal 'Corriere dello Sport' parlano di un interesse per Kerim Alajbegovic, trequartista bosniaco classe 2007 su cui si stanno muovendo anche Roma e Atalanta.
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